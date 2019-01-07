Угнанный Infinity хоккеиста Панарина объявлен в федеральный розыск

Угнанный автомобиль марки Infinity, принадлежащий бывшему хоккеисту петербургского СКА Артемию Панарину, объявлен в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Об исчезновении машины в полицию сообщила 19 декабря мать хоккеиста, выступающего в НХЛ за американский клуб «Коламбус Блю Джекетс». По ее словам, автомобиль был припаркован на Свердловской набережной в Петербурге и был угнан в промежуток времени между 22 часами 18 декабря и 22 часами 19 декабря. Застрахован Infinity не был.

Полгода назад в Петербурге был угнан автомобиль Infiniti FХ-37 у другого хоккеиста СКА. Олег Ли припарковал машину на Невском проспекте и уже через полчаса не обнаружил его на месте.