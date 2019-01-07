Угнанный Infinity хоккеиста Панарина объявлен в федеральный розыск

, 16:55 53

Автомобиль пропал 18–19 декабря со Свердловской набережной в Петербурге.

Фото: Instagram @artemiypanarin

Угнанный автомобиль марки Infinity, принадлежащий бывшему хоккеисту петербургского СКА Артемию Панарину, объявлен в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Об исчезновении машины в полицию сообщила 19 декабря мать хоккеиста, выступающего в НХЛ за американский клуб «Коламбус Блю Джекетс». По ее словам, автомобиль был припаркован на Свердловской набережной в Петербурге и был угнан в промежуток времени между 22 часами 18 декабря и 22 часами 19 декабря. Застрахован Infinity не был.

Полгода назад в Петербурге был угнан автомобиль Infiniti FХ-37 у другого хоккеиста СКА. Олег Ли припарковал машину на Невском проспекте и уже через полчаса не обнаружил его на месте.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

18:06
Организаторы молодежного ЧМ по хоккею удалили скандальный ролик без флага России
17:51
Пугачева завершила сольную карьеру из-за Муслима Магомаева
17:36
НВО впервые показал кадры последнего сезона «Игры престолов»
17:28
«Редко, но бывает»: Эдгард Запашный рассказал о падении акробатки и лошади
17:14
Видео: Волочкова заявила, что останется жить на Мальдивах
16:55
Угнанный Infinity хоккеиста Панарина объявлен в федеральный розыск
16:42
Теща похищенного пиратами боцмана рассказала о его любви к матери и морю
16:33
Посольство РФ: На борту затонувшего у берегов Турции судна россиян не было
16:21
Видео: Путин в Петербурге вморозил монетку в ледяную копилку и загадал желание
15:55
Шесть человек погибли при крушении грузового судна в Черном море
15:43
Путин пригласил премьера Индии как главного гостя на ВЭФ-2019 во Владивосток
15:38
Древние майя немного ошиблись — названа новая дата конца света
15:24
«Были предпосылки»: демонолог Намтар Энзигаль о смерти Дарии Воскобоевой
15:09
Владимир Путин обсудил с главой Петербурга итоги года
14:47
«Жадный до победы»: Депутат Госдумы предложил отправить Киркорова на «Евровидение»
14:41
Грузовое судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
14:22
«Русская Кардашьян» взбудоражила сеть очередным откровенным фото
13:52
Шмаков: профсоюзы продолжат борьбу за повышение МРОТ
13:34
Путин наградил орденом Александра Невского президента Сербии
13:25
Видео: Владимир Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости в Петербурге

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама