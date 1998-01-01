Шепелева подозревают в тайном браке с Сати Казановой еще до отношений с Фриске

Дмитрий Шепелев признался, что до гражданского брака с Жанной Фриске однажды был официально женат, пишет портал Vistanews.

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Телеведущий в интервью заявил, что раньше был влюбчивой натурой, и это стало причиной очень короткого первого в жизни брака. По его словам, семья распалась спустя три недели после свадьбы. Имя бывшей супруги Дмитрий не назвал, однако многие предположили, что речь шла о тайном союзе, заключенном с бывшей участницей группы «Фабрика» Сати Казановой.

Об этом якобы свидетельствовало поведение Шепелева на публике, когда рядом была певица. Более восьми лет лет назад на шоу «Лед и пламень» телеведущий дарил Казановой цветы и на людях признавался в любви. Сама Сати отказалась вспоминать былое, а позже и Дмитрий открестился от слов о трехнедельном браке.

Возможно, именно травма после первой, неудачной и ставшей тайной женитьбы, не позволила Шепелеву в свое время сделать предложение руки и сердца Жанне Фриске.

Ранее Пятый канал рассказывал о новой возлюбленной Шепелева, с которой он был замечен на новогодних каникулах на горнолыжном курорте.