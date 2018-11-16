Япония предложит РФ отказаться от взаимных требований компенсации по Курилам

Токио готов отказаться от денежных претензий к Москве в вопросе выплаты компенсаций бывшим японским жителям Курил. Такой информацией поделилась японская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, соответствующий документ может быть подписан одновременно с заключением мирного договора между Россией и Японией.

Таким образом японское правительство надеется укрепить сотрудничество между двумя странами, которое находится в весьма шатком положении со времен Второй мировой войны. Токио долгое время настаивал на выплате денежного возмещения всем бывшим японским жителям Курильских островов. Сейчас в Японии склоняются к решению самостоятельно возместить неустойку, понесенную гражданами страны Восходящего Солнца из-за вынужденного отъезда с насиженных мест.

Ранее Пятый канал сообщал, что японский премьер-министр Синдзо Абэ видит подписание соглашения с РФ как гарант безопасности в регионе.