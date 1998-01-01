Экипаж патрульного корабля «Василий Быков» провел учение по борьбе за живучесть

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Первое судно проекта 22160 было принято в состав ВМФ России 20 декабря.

Фото, видео: Пятый канал

Экипаж новейшего патрульного корабля «Василий Быков», принятый в состав ВМС России 20 декабря 2018 года, успешно провел учения по борьбе за живучесть. По сценарию тренировки, в одном из отсеков корабля произошло возгорание и задымление. Экипаж должен был в кратчайшее время герметизировать аварийный отсек, надеть индивидуальные средства защиты, локализовать и потушить пожар.

Личный состав аварийного отсека также отрабатывал взаимодействие с центральным постом, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота. Ликвидация реального очага возгорания проходила в специальном учебно-тренировочном комплексе на военно-морской базе в Новороссийске.

«Василий Быков» — головной корабль проекта 22160 был построен на Зеленодольском заводе имени Горького. При строительстве впервые была применена модульная концепция вооружения — то есть помимо постоянного, на корабле есть возможность разместить дополнительное вооружение.

Ранее Пятый канал рассказывал об испытаниях в северных морях новейшего малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган», который построен на Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Пелла».

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