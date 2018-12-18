«Завидуют!»: обнаженную блогершу из Казахстана поддержали в Брянске

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18-летняя Ширин Нарчаева вызвала скандал у себя на родине, опубликовав обнаженные фото в национальных украшениях.

Фото, видео: Вконтакте @tip32, YouTube/ fan klub

В группе «Типичный Брянск» в соцсети «ВКонтакте» пользователи вступились за 18-летнюю Ширин Нарчаеву из казахстанского поселка Сарбастау, которая выкладывает в своем блоге обнаженные фото в национальных украшениях.

На родине откровенные снимки девушки вызвали скандал и общественное осуждение. Односельчане Ширин были так возмущены, что они даже вышли на митинг. Они заявили, что Нарчаева «оскорбила не только казахский наряд, но и весь женский род» и потребовали, чтобы девушка «встала на правильную дорогу», пока другие не начали за ней повторять.

Сама Ширин перед новым годом выложила в сеть видео, на котором, плача, жаловалась, что в ее адрес и в адрес ее семьи поступают угрозы, а за ней кто-то следит.

В поддержку девушки неожиданно выступили брянцы. Они считают, что ей есть чем похвастаться и предположили, что соотечественники просто завидуют, что их жены выглядят не так.

— Больше всего поразило данное высказывание: «Женщинам нельзя давать свободу, у них ума меньше, чем у мужчин». Мужчины которые так высказываются, как раз таки умеют ум очень слабый, — написала одна из пользователей «ВКонтакте».

Ранее Пятый канал рассказывал об уличной драке якутской блогерши, известной как «девушка с бровями» с тремя мужчинами.

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