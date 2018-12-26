Томос об автокефалии потеряли на Украине

Так называемая Объединенная раскольническая церковь Украины потеряла свой томос об автокефалии через два дня после его получения. О том, что представители церкви не знают, где сейчас находится документ, стало известно во вторник, 8 января.

Накануне представители нового религиозного объединения Незалежной отвергли предположения общественности о том, что томос по сути является недействительным — в день передачи бумаги на ней не хватало подписей нескольких членов Святейшего Синода Вселенского патриархата. Однако в Объединенной раскольнической церкви уверили, что это не влияет на юридический вес документа. Томос, конечно, свозят в Стамбул еще раз, чтобы собрать недостающие подписи, но, мол, так — для соблюдения формальностей.

Для подкрепления своей позиции сановники даже пообещали, что томос о предоставлении автокефалии всегда будет находиться в открытом доступе — каждый прихожанин сможет ознакомиться с ним в Трапезном храме Софии Киевской. Однако уже спустя два дня после подписания томос попросту пропал — где сейчас находится заветная бумага, ни один служитель Объединенной раскольнической церкви Украины сказать не может. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Священники оправдывают это тем, что де-юре томос пока не закреплен за храмом, потому отвечать за него сановники прихода не могут. Вечером 7 января, мол, за документом пришли сотрудники спецслужб и они были вынуждены передать томос им. По одной из версий, бумага могла быть перенесена в Михайловский Златоверхий собор — там располагается резиденция главы нового религиозного объединения.

Стоит отметить, что у нашумевшего томоса «не задалось» с самого начала — еще на богослужении, предваряющем его подписание, половина украинской делегации откровенно скучала и даже периодически забывалась сном — во главе с Петром Порошенко.