Видео: На Камчатке специальные суда освобождают подлодки из ледового плена

На Камчатской базе Тихоокеанского флота в бухте Крашенинникова работают ледоколы и рейдерные буксиры — спецтехника чистит базу подлодок от намерзшего льда, сообщает Минобороны. Работы по очистке подводных крейсеров начались утром 9 января.

После недели сильных морозов на территории базы подводных лодок, расположенной на Камчатке, намерзли значительные толщи льда. Такая ледяная корка может серьезно повлиять на безопасность стоянки и маневров подлодок.

Ледоколы и рейдерные буксиры обладают прекрасной маневренностью и техническими характеристиками — за счет этого они могут ломать лед на расстоянии 50 сантиметров до объекта. По планам спецтехника совершит более 150 выходов, чтобы обеспечить безопасность подводным кораблям Тихоокеанского флота.

В ноябре Пятый канал рассказывал, как буксирам приходилось перешвартовывать подводные лодки из-за разыгравшейся непогоды.