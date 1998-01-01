Видео: На Камчатке специальные суда освобождают подлодки из ледового плена

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Из-за сложной погодной обстановки на базе подводных крейсеров зафиксировано значительное количество льда, в дело пошли ледоколы и рейдовые буксиры.

Фото, видео: Пятый канал

На Камчатской базе Тихоокеанского флота в бухте Крашенинникова работают ледоколы и рейдерные буксиры — спецтехника чистит базу подлодок от намерзшего льда, сообщает Минобороны. Работы по очистке подводных крейсеров начались утром 9 января.

После недели сильных морозов на территории базы подводных лодок, расположенной на Камчатке, намерзли значительные толщи льда. Такая ледяная корка может серьезно повлиять на безопасность стоянки и маневров подлодок.

Ледоколы и рейдерные буксиры обладают прекрасной маневренностью и техническими характеристиками — за счет этого они могут ломать лед на расстоянии 50 сантиметров до объекта. По планам спецтехника совершит более 150 выходов, чтобы обеспечить безопасность подводным кораблям Тихоокеанского флота.

В ноябре Пятый канал рассказывал, как буксирам приходилось перешвартовывать подводные лодки из-за разыгравшейся непогоды.

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