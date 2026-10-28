«Это было феерично»: Мазаев вспомнил первую встречу с Бутманом

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 69 0

По словам музыканта, уже в те годы его коллега выделялся на отечественной джазовой сцене.

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сергей Мазаев и Игорь Бутман познакомились на вечеринке в 1986 году

Заслуженный артист России Сергей Мазаев рассказал о знакомстве с народным артистом РФ Игорем Бутманом. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте, посвященном 65-летию Бутмана, в Государственном Кремлевском дворце.

По словам Мазаева, впервые они встретились в 1986 году на вечеринке в ресторане «Белград-2». В то время Бутман играл в группе «Аллегро», а сам Мазаев — на саксофоне в группе «Автограф».

«Первая встреча с Игорем Михайловичем произошла во время очень веселой вечеринки в ресторане „Белград-2“ в 1986 году», — сказал артист.

Мазаев отметил, что Бутман уже тогда был одной из самых заметных фигур отечественной джазовой сцены.

«Он ворвался в него как солист группы „Аллегро“. Это было просто феерично. <…> C тех пор мы не разлей вода», — вспомнил музыкант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Бутман связал частое использование фонограммы на эстраде с уровнем подготовки музыкантов и качеством музыкального образования. По его словам, современная аппаратура и инструменты позволяют выступать живьем без технических препятствий, однако исполнителям не всегда хватает необходимого профессионального уровня.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Зимняя подготовка волос: лунный гороскоп стрижек на ноябрь 2026 для знако...

Последние новости

11:08
Лошадь весом более 700 килограммов упала на девочку в Новосибирске
11:03
Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля
11:00
Суд по делу Лерчек неожиданно перенесли: адвокат рассказал о ее состоянии
10:58
«Времени у нас много»: что было в последней переписке Соседова
10:56
Это не выдумка: что такое психосоматический кашель и как с ним бороться
10:50
Спортивный комплекс с тремя бассейнами построят на юге Москвы

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Долина устала терпеть насмешки: певица намерена судиться из-за мемов
«Где взять профессионалов?» — Бутман о том, почему артисты играют под фонограмму
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео