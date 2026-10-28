«Это было феерично»: Мазаев вспомнил первую встречу с Бутманом

Сергей Мазаев и Игорь Бутман познакомились на вечеринке в 1986 году

Заслуженный артист России Сергей Мазаев рассказал о знакомстве с народным артистом РФ Игорем Бутманом. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте, посвященном 65-летию Бутмана, в Государственном Кремлевском дворце.

По словам Мазаева, впервые они встретились в 1986 году на вечеринке в ресторане «Белград-2». В то время Бутман играл в группе «Аллегро», а сам Мазаев — на саксофоне в группе «Автограф».

«Первая встреча с Игорем Михайловичем произошла во время очень веселой вечеринки в ресторане „Белград-2“ в 1986 году», — сказал артист.

Мазаев отметил, что Бутман уже тогда был одной из самых заметных фигур отечественной джазовой сцены.

«Он ворвался в него как солист группы „Аллегро“. Это было просто феерично. <…> C тех пор мы не разлей вода», — вспомнил музыкант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Бутман связал частое использование фонограммы на эстраде с уровнем подготовки музыкантов и качеством музыкального образования. По его словам, современная аппаратура и инструменты позволяют выступать живьем без технических препятствий, однако исполнителям не всегда хватает необходимого профессионального уровня.

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