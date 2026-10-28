Ляйсан Мишарина назначена директором МХТ имени Чехова

Ляйсан Мишарина назначена первым заместителем художественного руководителя — директором Московского художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова. Об этом проинформировали на официальном сайте театра.

«С 28 октября 2026 года Ляйсан Шавкатовна Мишарина вступает в должность первого заместителя художественного руководителя — директора МХТ им. А. П. Чехова», — говорится в публикации.

До этого назначения Мишарина почти пять лет трудилась в МХТ заместителем директора по общим вопросам. В ее ведении находились создание службы стратегического развития и маркетинговых коммуникаций, а также отдела проектной и гастрольной деятельности. При ее руководстве театр осуществил ряд значимых международных проектов в Японии, Китае, Венесуэле и Белоруссии.

В 2016–2019 годах Мишарина возглавляла благотворительный фонд «Оперение» худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московский Художественный театр отметил 128-летие. По этому случаю прошла традиционная церемония вручения памятных знаков «Чайка».

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