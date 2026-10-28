Россия, в отличие от Запада, честно помогает Африке в агропромышленной сфере, не ставя ей политические условия и не шантажируя ее. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на сессии «Агропромышленный альянс России и Африки: преодолевая вызовы вместе» на форуме «Россия — Африка».

«В то время, как Запад превратил продовольствие и удобрения в инструмент геополитического и геоэкономического шантажа, Россия не выставляет в рамках профильного сотрудничества никаких политических условий», — заявил он.

По словам дипломата, в результате конфликта в Персидском заливе нарушились логистические цепочки, что вызвало рост цен на удобрения, горючее и продукты питания.

Как ранее отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, страны Запада привычно воспринимают Африку, как источник обогащения, а Россия строит отношения с государствами континента на других принципах. Российский подход подразумевает взаимное уважение и выгоду, тогда как опыт Европы связан с колониализмом, империализмом, работорговлей и сегрегацией.

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