Рябков: Россия честно помогает Африке, тогда как Запад шантажирует ее ресурсами

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

Европа корыстно пользуется проблемами континента с продовольствием.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия, в отличие от Запада, честно помогает Африке в агропромышленной сфере, не ставя ей политические условия и не шантажируя ее. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на сессии «Агропромышленный альянс России и Африки: преодолевая вызовы вместе» на форуме «Россия — Африка».

«В то время, как Запад превратил продовольствие и удобрения в инструмент геополитического и геоэкономического шантажа, Россия не выставляет в рамках профильного сотрудничества никаких политических условий», — заявил он.

По словам дипломата, в результате конфликта в Персидском заливе нарушились логистические цепочки, что вызвало рост цен на удобрения, горючее и продукты питания.

Как ранее отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, страны Запада привычно воспринимают Африку, как источник обогащения, а Россия строит отношения с государствами континента на других принципах. Российский подход подразумевает взаимное уважение и выгоду, тогда как опыт Европы связан с колониализмом, империализмом, работорговлей и сегрегацией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Зимняя подготовка волос: лунный гороскоп стрижек на ноябрь 2026 для знако...

Последние новости

11:08
Лошадь весом более 700 килограммов упала на девочку в Новосибирске
11:03
Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля
11:00
Суд по делу Лерчек неожиданно перенесли: адвокат рассказал о ее состоянии
10:58
«Времени у нас много»: что было в последней переписке Соседова
10:56
Это не выдумка: что такое психосоматический кашель и как с ним бороться
10:50
Спортивный комплекс с тремя бассейнами построят на юге Москвы

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Долина устала терпеть насмешки: певица намерена судиться из-за мемов
«Где взять профессионалов?» — Бутман о том, почему артисты играют под фонограмму
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео