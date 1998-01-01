Петр Порошенко во вторник, 8 декабря, наградил званием героя Украины Филарета, который возглавляет Киевский патриархат, вошедший в Объединенную раскольническую церковь. Филарет получил награду за вклад «в борьбу за собственную поместную церковь», передает ТАСС.

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Филарет (в миру Михаил Денисенко) давно знаком церковному миру за свою тягу к раскольничеству — еще в феврале 1997 года его отлучили от церкви и предали анафеме по решению архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ). Причина лишения сана все та же — раскольническая деятельность и нарушение канонов.

Теперь, когда мечты об автокефалии стали для киевской власти явью, Филарет резко вознесся до уровня национального героя.

— Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание Герой Украины, — написал у себя в Twitter Порошенко.

В октябре 2018 года Константинопольский патриархат объявил о снятии анафемы с Филарета. РПЦ этого решения не приняла и назвала нарушением канонов, так как анафему снимает тот, кто ее наложил.

Ранее Пятый канал рассказывал, как на Украине потеряли томос об автокефалии.