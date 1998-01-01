Спикер Верховной рады решил поощрить участников церковного переворота

Кому война, кому 7 миллионов долларов — доходы Петра Порошенко выросли в 12 раз в уходящем году.

Заработать на мнимой российской угрозе получилось в этом году у Петра Порошенко. Его доход составил 200 миллионов гривен (это 7 миллионов долларов). Это в 12 раз больше, чем в 2017-м. И не забываем про «Рошен» ценой в миллиард долларов. Теперь вот снимает дивиденды с церковного раскола.

К концу года Украина подходит в привычном в последнее время для нее состоянии прострации. Верхи не могут и не хотят, низы уже давно никто не слушает. Премьер страны как раз сегодня в Брюсселе рассказывал кураторам об очередной фазе войны с Россией.

— Вы знаете, что продолжается ползучая оккупация части Азова для того, чтобы лишить возможности свободного судоходства в этой акватории, — тревожится премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

На территории самой Украины сегодня продолжилась борьба за церковь, которую так благополучно раскололи в субботу власти этой страны. Внеочередной собор УПЦ сегодня признал субботнее мероприятие ложным и вероотступническим. А двоих своих служащих, кто участвовал в профсобрании раскольника Филарета, отстранил от работы.

— За уклонение в раскол Священный Синод вынужден был освободить от управления епархией и наложить запрет в священнослужении на Преосвященного митрополита Винницкого и Барского Симеона, а также запретить в священнослужении Преосвященного митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, — сообщил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

Тут же зашкворчало у националистов. В Верховной Раде вдруг поняли, что в нищете, разрухе и войне — виноваты служители культа. И с энтузиазмом полезли в дела церкви.

— Охота на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу — дело угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов из Украины! — заявил националист Ярош.

Спикер Верховной Рады решил поощрить прикормленных участников церковного переворота — как передовиков производства.

— Я, коллеги, предложил руководству собора наградить их почетными грамотами Верховной Рады Украины. Здесь, в Верховной Раде, — не удержался председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

И все это на фоне объявленной войны с Россией, которую Порошенко сам себе придумал. Командующий ВМС мысленно уже усиливает флот, что изменит расклад сил в Черном море.

— Необходимо, как можно быстрее построить «москитный флот», который мог бы моментально реагировать на провокационные действия и мог бы иметь достаточный боевой потенциал, — предложил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

Все это было бы смешно, когда бы не осталось сомнений, что необдуманных шагов ожидать стоит. Горячие украинские головы в очередной раз попытался охладить министр иностранных дел России Сергей Лавров

— Дополнительная информация, которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря, Порошенко готовит вооруженную провокацию на границе с Крымом. Он получит ответ — мало не покажется, — сказал Лавров.

Похоже, стало уже трендом украинской верхушки — заниматься чем угодно, только не внутренними проблемами. И хотя бы под Новый год подумать, как сделать жизнь простых граждан лучше, а не пускать все силы на мифическую борьбу с ветряными мельницами.