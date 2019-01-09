В Грузии от вируса гриппа умерли десять человек

Представитель министерства здравоохранения Грузии Амиран Гамкрелидзе подтвердил десять смертельных случаев заболевания гриппом в республике, передает РИА Новости. По его словам, среди лабораторно подтвержденных случаев летального исхода есть и факты заражения вирусом H1N1, который известен как «свиной грипп».

В грузинских СМИ циркулирует несколько иная информация. Телекомпания «Рустави» на своем сайте сообщает, что всего зафиксировано 162 случая заражения «свиным гриппом», 13 заболевших умерли, десять случаев подтверждено лабораторно. Также национальные СМИ пишут, что все крупные клиники объявили карантин, а медики работают в экстренном режиме.

Министерство здравоохранения Грузии советует всем гражданам сделать прививки себе и детям, а также соблюдать правила личной гигиены и в случае появления симптомов простудного заболевания не медлить с обращением к врачу.

В России, по данным Роспотребнадзора, в первую неделю 2019 года эпидемический порог по гриппу и ОРВИ был превышен только в двух субъектах РФ, а в целом по стране отмечается низкая заболеваемость.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что российские ученые разрабатывают универсальную вакцину от гриппа.