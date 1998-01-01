Новороссийские рыбаки ловят кефаль в канализации — видео

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Любители рыбной ловли из Краснодарского края выложили в сеть ролик, в котором они ловят морскую рыбу в ливневке.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Полегенько, YouTube @ Оксана Силакова

В сеть попало видео, на котором рыбаки из Новороссийска ловят кефаль прямо в ливневой канализации. Портал news-r.ru передает, что изначально рыба приплыла из морской бухты в реку Цемес. Ливневка недалеко от пересечения улиц Кутузовская и Шиллеровская соединена с рекой — так кефаль и попала в канализацию.

Случай с необычной рыбалкой в Новороссийске примечателен еще и тем, что кефаль — морская рыба. По словам местных жителей, теперь на рынках города полно выловленной таким образом кефали. Купить рыбу из ливневки можно по цене 200 рублей за килограмм.

Ранее Пятый канал рассказывал о законопроекте о любительской рыбалке, который запрещает электроудочки, ограничивает сети и закрепляет норму бесплатного рыболовства.

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