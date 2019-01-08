Глюкоза подшутила над «ревнивым» мужем — фото

, 6:54 Фото 72

Певица выложила в сеть фото в котором супруг держит ее, закинув на плечо. В комментариях к посту отметились недоброжелатели.

Фото: Instagram @chistyakova_ionova

Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, выложила в Instagram фото, на котором муж держит ее, закинув на плечо. Наталья оставил под снимком ироничный комментарий — «Когда муж увидел твои сторис с двумя мужиками». Вероятно, речь идет о stories, в которых Ионова отдыхает с двумя мужчинами, причем один из них — актер Павел Деревянко.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

Впрочем, некоторых пользователей заинтересовала не семейная жизнь Глюкозы и даже не отдых с Деревянко.

— А что это на попе? Татуировка или родимое пятно?
 — Ну очень надо попу показать.

Нашлись юзеры, которые сочли фото слишком откровенным.

— Волочкова, номер два бррр, фу противно.

— Голоса нет, остается хвастаться голыми попами. Как-то стыдно за вас. «Хороший» пример для своих дочерей! — негодовали комментаторы.

Ранее Пятый канал рассказывал о фото Волочковой, которое перешло все границы.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

7:01
Вступили в силу новые тарифы ОСАГО
6:54
Глюкоза подшутила над «ревнивым» мужем — фото
6:42
«Лада» возглавила ТОП-10 лидеров продаж среди авто с МКП
6:27
Новороссийские рыбаки ловят кефаль в канализации — видео
6:11
Хоккеисту Панарину предложили пожизненный запас водки за контракт с клубом
5:51
«Стена на границе быстро себя окупит» — Трамп обратился к нации
5:43
Пожар в частном доме в Кемеровской области унес жизни шести человек
5:30
В Перу подросток стал министром развития и социальной интеграции
5:19
Россия не выйдет из переговоров с NASA по окололунной станции — СМИ
5:01
Видео: На Камчатке специальные суда освобождают подлодки из ледового плена
4:45
«Упс!»: Волочкова выложила в сеть фото голой груди
4:19
В Грузии от вируса гриппа умерли десять человек
3:30
«Теперь можно и Джимми спеть» — Фадеева сравнили со звездой индийского кино
2:29
Водитель выпал из салона и его переехал собственный автомобиль — видео
1:59
Транзит российского газа в Калининградскую область через Литву приостановлен
1:36
На Украине назначили дату суда над капитаном «Норда»
1:14
В Киево-Печерской лавре обнаружилась пропажа нескольких икон
0:53
Голкипер Андрей Василевский примет участие в Матче звезд НХЛ
0:32
Ученого, впервые в истории изменившего ДНК эмбриона человека, могут казнить
0:19
В Киеве доказали факт вмешательства украинских политиков в выборы в США

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама