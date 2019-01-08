Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, выложила в Instagram фото, на котором муж держит ее, закинув на плечо. Наталья оставил под снимком ироничный комментарий — «Когда муж увидел твои сторис с двумя мужиками». Вероятно, речь идет о stories, в которых Ионова отдыхает с двумя мужчинами, причем один из них — актер Павел Деревянко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 8 Янв 2019 в 5:28 PST

Впрочем, некоторых пользователей заинтересовала не семейная жизнь Глюкозы и даже не отдых с Деревянко.

— А что это на попе? Татуировка или родимое пятно?

— Ну очень надо попу показать.

Нашлись юзеры, которые сочли фото слишком откровенным.

— Волочкова, номер два бррр, фу противно.

— Голоса нет, остается хвастаться голыми попами. Как-то стыдно за вас. «Хороший» пример для своих дочерей! — негодовали комментаторы.

Ранее Пятый канал рассказывал о фото Волочковой, которое перешло все границы.