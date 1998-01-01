«Упс!»: Волочкова выложила в сеть фото голой груди

Анастасия Волочкова снова взбудоражила сеть снимком в Instagram. Скандальная балерина выложила очередное фото с обнаженной фотосессии на Мальдивах, но на этот раз пользователям продемонстрировали голую грудь (приведенное ниже фото обрезано). Было это случайностью или преднамеренным эпатажем — неизвестно.

Instagram @volochkova_art

Снимок сразу собрал огромное количество негативных комментариев.

— Настя! Мы видим Ваш сосок. А нам совсем его видеть не хотелось.

— Надеюсь, что следующее ваше путешествие будет — в реабилитационный центр.

— Ушки спаниеля.

Самые практичные «поклонники» балерины рекомендовали героине снимка сделать себе нормальную грудь. Прозвучало и наиболее выстраданное желание тех, кому вольно или невольно приходится натыкаться в сети на фототкровения российской балерины.

— Не возвращайтесь, пожалуйста.

Ранее Пятый канал рассказывал об откровенной фотосессии Волочковой. Жаркое солнце роскошного курорта на Мальдивах заставило балерину раздеться догола.