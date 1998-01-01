В России с начала года подорожали новые автомобили

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Российский авторынок отреагировал на рост НДС и колебания валют. Стоимость новых машин выросла в среднем на 5% в первую неделю 2019 года.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Цены на автомобили в России подскочили с 1 января. Большинство дилеров учли рост НДС с 18% до 20%, а производители добавили 2-3,5% из-за колебания курсов иностранных валют. Об этом сообщает URA.RU.

Выросла в цене продукция таких автобрендов как Volkswagen, Kia, Renault, Ford, Cadillac, Skoda, Volvo, Audi, BMW, Hyundai, Nissan и Toyota. При этом подорожание коснулось и тех автомобилей, на которые заранее была внесена 100% предоплата.

Специалисты отмечают, что наличие некоторых моделей на складах может смягчить переход к новым ценам. Такие условия будут действовать в дилерских центрах до 20 января.

Ожидается, что изменение в прайс-листе не окажет существенного влияния на объем продаж. Однако некоторые покупатели могут отказаться от дополнительных опций в целях экономии.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Лада» возглавила рейтинг продаж машин на «механике».

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