Начальник отдела управления СИЗО-1 нашел гранату под своим автомобилем

, 11:31 23

Инцидент произошел утром 8 января на проспекте Обуховской обороны в Петербурге. Как позже выяснилось, граната оказалась муляжом.

Фото: Instagram @granatka.com.ua

Неизвестные подложили муляж гранаты под заднее колесо Toyota Camry, принадлежащей начальнику отдела управления следственного изолятора № 1 в Петербурге. Сотрудник ведомства быстро понял, что это учебный экземпляр и не стал вызывать взрывотехников.

По информации телеканала 78, иномарка была припаркована у дома на проспекте Обуховской обороны, где также живут другие работники СИЗО. Сам автомобиль зарегистрирован на супругу силовика.

Проверкой занялись оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Пятый канал сообщал, что мужчина взорвал боевую гранату при попытке ограбления на торговой базе в Хабаровске.

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