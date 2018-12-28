Начальник отдела управления СИЗО-1 нашел гранату под своим автомобилем

Неизвестные подложили муляж гранаты под заднее колесо Toyota Camry, принадлежащей начальнику отдела управления следственного изолятора № 1 в Петербурге. Сотрудник ведомства быстро понял, что это учебный экземпляр и не стал вызывать взрывотехников.

По информации телеканала 78, иномарка была припаркована у дома на проспекте Обуховской обороны, где также живут другие работники СИЗО. Сам автомобиль зарегистрирован на супругу силовика.

Проверкой занялись оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Пятый канал сообщал, что мужчина взорвал боевую гранату при попытке ограбления на торговой базе в Хабаровске.