Следком озвучил первые подробности взрыва в Хабаровске — видео

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Сотрудники СК РФ рассказали о том как развивались события на хабаровской торговой базе в момент ЧП,

Фото, видео: Пятый канал, СКР по Хабаровскому Краю

В Следственном комитете прокомментировали взрыв на торговой базе в Хабаровске. ЧП произошло поздним вечеров в четверг, 27 декабря.

Согласно предварительной версии, в магазин злоумышленник пришел, чтобы устроить разбой. Однако продавщица не испугалась и оказала сопротивление — тогда мужчина применил физическую силу.

— На шум прибежали двое работников данного магазина и попытались заступиться за коллегу. Нападавший достал предмет, похожий на гранату, и взорвал его. В результате взрыва злоумышленник погиб на месте, женщина и двое мужчин доставлены в больницу, — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю Илья Гудков.

Видео: Пятый канал

Сейчас на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа. Специалисты изымают значимые для следствия предметы и устанавливают обстоятельства произошедшего. Органами СКР по Хабаровскому краю уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Хабаровске на торговой базе взорвался боеприпас.

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