Стало известно, когда Николая Дроздова выпишут из больницы

Известный зоолог и телеведущий Николай Дроздов через неделю вернется домой. Об этом 81-летний телеведущий сообщил агентству «Москва».

Николай Николаевич рассказал, что сломал два ребра. По его словам, процесс восстановления идет хорошо, а уже через неделю его выпишут, и он сможет вернуться к работе.

— Лечусь после перелома двух ребер, которые получил дома во время утренней зарядки, неудачно упал во время упражнения, — пояснил Дроздов.

Ранее Пятый канал рассказывал о госпитализации ученого и телеведущего Николая Дроздова.