Полиция расследует атаку дрона на аэропорт Хитроу

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Британская полиция начала уголовное расследование в связи с инцидентом в Хитроу, где из-за беспилотника была парализована работа аэропорта.

Фото, видео: Пятый канал

Лондонский аэропорт Хитроу ночью 9 января подвергся атаке дрона.

Неизвестный беспилотник заметили над взлетной полосой. Десятки рейсов пришлось срочно отменить. Тысячи пассажиров больше часа провели в самолетах на взлетной-посадочной полосе. Сотрудники аэропорта вместе с полицейскими пытаются установить откуда взялся летательный аппарат.

Стоит отметить, что это уже не первая подобная атака. В декабре появление дрона на сутки парализовало другой аэропорт — Гатвик. Потом — на несколько часов — Бермингем.

В администрации аэропортов заявили, что намерены закупать военное оборудование для борьбы с дронами.

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