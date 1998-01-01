Полиция расследует атаку дрона на аэропорт Хитроу

Лондонский аэропорт Хитроу ночью 9 января подвергся атаке дрона.

Неизвестный беспилотник заметили над взлетной полосой. Десятки рейсов пришлось срочно отменить. Тысячи пассажиров больше часа провели в самолетах на взлетной-посадочной полосе. Сотрудники аэропорта вместе с полицейскими пытаются установить откуда взялся летательный аппарат.

Стоит отметить, что это уже не первая подобная атака. В декабре появление дрона на сутки парализовало другой аэропорт — Гатвик. Потом — на несколько часов — Бермингем.

В администрации аэропортов заявили, что намерены закупать военное оборудование для борьбы с дронами.