Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины

Члены Синода Константинопольского Патриархата в среду, 9 января, поставили свои подписи под томосом об автокефалии, так называемой Объединенной раскольнической церкови Украины, завизированным 5 января патриархом Константинопольским Варфоломеем.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Вселенского патриархата. Ожидается, что в течение нескольких дней документ будет привезен обратно в Киев.

Как ранее сообщал Пятый канал, 6 января томос был торжественно доставлен на Украину, однако оказалось, что он нелегитимен, на нем отсутствовали подписи членов Константинопольского Синода. Теперь документ оформлен окончательно.

В Русской православной церкви день подписания томоса 5 января назвали трагическим событием в истории вселенского православия. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал документ «бумагой, являющейся результатом неуемных политических и личных амбиций».