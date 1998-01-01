«Отрыжка пивника»: Милонов высказался о творчестве Шнурова

, 18:41 Видео 63

Депутат Государственной думы отметил, что самый наглядный пример культурного вредительства демонстрирует лидер группы «Ленинград», а его творчество парламентарий назвал «отрыжкой пивника».

Фото, видео: Пятый канал

Недавно записавший рэп-композицию депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инициативу Димы Билана ввести цензуру на отечественную эстраду.

Исполнителей, а также организаторов концертов с ненормативной лексикой, парламентарий назвал вредителями и «убийцами Пушкина». Главным идейным вдохновителем этой части российской музыкальной сцены Милонов считает Сергея Шнурова, который дает концерты в Кремле и является членом жюри в шоу «Голос». Его творчество депутат назвал «отрыжкой пивника».

— Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат… Чем грязнее, тем лучше… Это то, что сейчас становится популярным и приносит деньги… — пояснил Милонов.

Для борьбы с непотребством на российской эстраде парламентарий предложил привлечь полицию, которая должна административно наказывать нарушителей закона, запрещающего публично нецензурно выражаться.

Пятый канал

Стоит отметить, что не так давно Милонов записал рэп-видео, в котором выступил против отмены концертов молодежных исполнителей.

Ранее Пятый канал рассказывал о призыве Димы Билана ввести цензуру в отечественной музыке.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

19:11
«Мужика тебе не хватает»: Серябкину высмеяли в сети за странную позу на пляже
18:57
«Как школьник на дискотеке»: Эксперт о непредсказуемости курса доллара
18:41
«Отрыжка пивника»: Милонов высказался о творчестве Шнурова
18:29
Цены на бензин с нового года вновь поползли вверх
18:15
Площадь пожара на заводе цинкования выросла до 6 тысяч квадратных метров
18:10
Как вернуться в рабочий ритм после новогодних каникул — советы специалистов
17:58
Родственники захваченных пиратами моряков встретятся с представителями судовладельца
17:42
В ходе весенней сессии депутаты Госдумы планируют рассмотреть более 100 законов
17:38
Сенатор Алексей Пушков о слабом уровне украинских ВВС
17:29
Хирурги призвали не делать дома «омоложение Кардашьян» — жуткое фото
17:18
Новые тарифы ОСАГО: кто от них выиграет
17:05
Прокуратура Ингушетии занялась проверкой скандального видео с младенцем
16:51
Видео: Завод полыхает на площади 3000 квадратных метров в Оренбургской области
16:49
«Крепкий орешек» уже не тот: Нетрезвого Брюса Уиллиса под руки вывели из клуба
16:34
США исключили размещение войск на Курилах
16:32
Хоккеист Малкин пожертвовал 4 миллиона рублей для пострадавших в Магнитогорске
16:06
«Свободные» новогодние выходные могут появиться в России
15:50
А где Батруха? — Бузова взяла сестру на долгожданный отпуск на Мальдивах
15:34
В МЧС озвучили количество спасенных за время новогодних каникул
15:28
Погода удивляет: Аномальные морозы в Поволжье и небывалый снегопад в Крыму

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

«Музыка стала фастфудом»: Пригожин поддержал мнение Билана о необходимости цензуры

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама