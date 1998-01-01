«Отрыжка пивника»: Милонов высказался о творчестве Шнурова

Недавно записавший рэп-композицию депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инициативу Димы Билана ввести цензуру на отечественную эстраду.

Исполнителей, а также организаторов концертов с ненормативной лексикой, парламентарий назвал вредителями и «убийцами Пушкина». Главным идейным вдохновителем этой части российской музыкальной сцены Милонов считает Сергея Шнурова, который дает концерты в Кремле и является членом жюри в шоу «Голос». Его творчество депутат назвал «отрыжкой пивника».

— Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат… Чем грязнее, тем лучше… Это то, что сейчас становится популярным и приносит деньги… — пояснил Милонов.

Для борьбы с непотребством на российской эстраде парламентарий предложил привлечь полицию, которая должна административно наказывать нарушителей закона, запрещающего публично нецензурно выражаться.

Пятый канал

Стоит отметить, что не так давно Милонов записал рэп-видео, в котором выступил против отмены концертов молодежных исполнителей.

Ранее Пятый канал рассказывал о призыве Димы Билана ввести цензуру в отечественной музыке.