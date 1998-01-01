В ходе весенней сессии депутаты Госдумы планируют рассмотреть более 100 законов

Весенняя сессия Госдумы началась в среду, 9 января, с минуты молчания в память о погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Депутатам после новогодних каникул до конца июля предстоит рассмотреть более 100 законов. Они касаются повышения качества жизни россиян, в частности, развития паллиативной медицинской помощи, доступ к мобильной гео-локации для поиска детей, мониторинг пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей.

Кроме того, приоритетным направлением в законотворчестве станет обеспечение ускорения темпов технологического развития страны.

На день открытия весенней сессии в законотворческом портфеле депутатов находится 1164 законопроекта. Из них 563 документа находятся на стадии предварительного рассмотрения, 365 — готовятся к первому чтению, 234 — ко второму, 2 — к третьему, заключительному чтению.

Как сообщал Пятый канал, накануне Нового года президент РФ Владимир Путин провел встречи с лидерами думских фракций. С просьбой возобновить этот некогда традиционный формат общения к президенту ранее обратились сами политики.