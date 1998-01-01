Солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева попала в больницу в Дубае

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Украинская певица отправилась с мужем на отдых в ОАЭ, но заболела и проводит отпуск в постели.

Фото, видео: ВКонтакте @vremyaisteklo, Insatgram @vladimirdantes

Солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева заболела в первый же день своего отдыха в Дубае. Видео из больницы опубликовал в своем Instagram муж певицы экс-участник группы «ДиО.фильмы» Владимир Дантес.

— Всем доброе утро! Это Надя Дорофеева, из-за нее мы сегодня не поедем на Бурдж-Халифа, потому что мы где — мы в больнице. Спасибо, Надя, за экскурсию, спасибо за то, что ты всегда болеешь, когда у нас нет страховки, — жалуется Дантес на записи в stories.

Сама Дорофеева на своей странице пожаловалась, что болеть в отпуске становится у нее традицией.

— Во время работы у меня нет такого преимущества, а тут как раз — на тебе две недели сплошного удовольствия. Болей — не хочу! Мои новые друзья — температура и кашель — всячески пытаются помешать наслаждаться долгожданным отдыхом, а тут тааааак красиво и столько всего запланировано…

instagram @ nadyadorofeeva

Певица сообщила, что все-таки смогла недолго погреться на пляже и успела издали увидеть башню «Бурдж-Халифа» и музыкальный фонтан.

Instagram @nadyadorofeev

Ранее Пятый канал сообщал, что Надя Дорофеева кардинально сменила прическу, что совершенно не понравилось поклонникам.

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