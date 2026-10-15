DMN: мать продолжила требовать алименты с бывшего мужа после отрицательного ДНК-теста

Мать продолжила добиваться алиментов на ребенка, несмотря на отрицательный результат ДНК-теста. Об истории девушки сообщило Dallas Morning News.

Повторный анализ ДНК подтвердил отцовство американца Гэри Элтона Мэтьюза-младшего с вероятностью более 99,99%. Однако ранее тест исключил его родство с дочерью Нади Саттон.

После первого результата Саттон не прекратила добиваться финансовой поддержки. По ее словам, Мэтьюз отправлял ей сообщения с угрозами в соцсетях.

«Тест никогда этого не покажет», - писал мужчина.

Девушка воспользовалась сервисом Ancestry, позволяющим искать родственников по совпадениям ДНК. Первым обнаруженным совпадением оказалась младшая сестра Мэтьюза. Эти сведения Саттон передала в суд, продолжая оспаривать результат проверки отцовства.

Для первоначального анализа Мэтьюз предоставил образец заочно, заявив, что работает за границей. После найденного в сервисе совпадения власти потребовали предоставить образец ДНК в открытом режиме на судебном заседании.

Новый тест подтвердил его отцовство.

Саттон познакомилась с мужчиной в Новом Орлеане весной 2020 года, когда ей было 22 года. После рождения дочери Мэтьюз заявил, что девочка не от него. Девушка обратилась в суд, чтобы взыскать алименты.

Также сообщается, что у мужчины уже есть долг на содержание троих детей от других женщин.

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