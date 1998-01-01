Не узнать: Солистка группы «Время и Стекло» поразила фанатов неожиданной сменой образа

, 7:01 Фото 36

Надя Дорофеева внезапно кардинально сменила прическу.

Фото: Instagram @nadyadorofeeva

Известная украинская певица, солистка популярной группы «Время и Стекло» Надя Дорофева шокировала поклонников неожиданной сменой прически. Фото нового образа красотка опубликовала на своей страничке в Instagram.

— Curly, — кратко подписала фото певица.

Надя ДорофееваНадя Дорофеева. Instagram @nadyadorofeeva

На снимке певица предстала перед фанатами с головой покрытой кудряшками. Поклонники не смогли прийти к единому мнению на счет нового образа своего кумира.

— Вы постоянно меняетесь, Надя! Я ошарашена вашей отвагой, и красотой!

— Это класс! Круто! Ужас! Надюша со с твоей прической? — написали преданные фанаты.

Однако большинство фоловеров не оценили новую прическу.

— Как будто доширак, а не волосы

— Простите меня, но вам не идет…

— Прическа не хорошая, лучше с прямым волосами

— Фуууууу че за прическа? А крестик, он то ли на лбу, то ли на волосах. Фуууууу Дорофеева вот так ты портишь детство. Раньше вы с Лешей снимали классные песни, а теперь просто хайпануть решили. И че за губы? Фуууууу, — написали недовольные поклонники.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Иван Ургант встретил Новый год с новой прической.

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