Не узнать: Солистка группы «Время и Стекло» поразила фанатов неожиданной сменой образа

Известная украинская певица, солистка популярной группы «Время и Стекло» Надя Дорофева шокировала поклонников неожиданной сменой прически. Фото нового образа красотка опубликовала на своей страничке в Instagram.
— Curly, — кратко подписала фото певица.
На снимке певица предстала перед фанатами с головой покрытой кудряшками. Поклонники не смогли прийти к единому мнению на счет нового образа своего кумира.
— Вы постоянно меняетесь, Надя! Я ошарашена вашей отвагой, и красотой!
— Это класс! Круто! Ужас! Надюша со с твоей прической? — написали преданные фанаты.
Однако большинство фоловеров не оценили новую прическу.
— Как будто доширак, а не волосы
— Простите меня, но вам не идет…
— Прическа не хорошая, лучше с прямым волосами
— Фуууууу че за прическа? А крестик, он то ли на лбу, то ли на волосах. Фуууууу Дорофеева вот так ты портишь детство. Раньше вы с Лешей снимали классные песни, а теперь просто хайпануть решили. И че за губы? Фуууууу, — написали недовольные поклонники.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Иван Ургант встретил Новый год с новой прической.