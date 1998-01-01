Уничтожен российский спутник «Космос-2430»

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Аппарат, созданный для предупреждения ракетного нападения на РФ, сгорел в атмосфере после схода с орбиты.

Фото: www.globallookpress.com

Аппарат «Космос-2430», запущенный Россией в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД).

По данным НОРАД, российский аппарат системы предупреждения о ракетном нападении «Око» был безвозвратно утерян в субботу, 5 января.

«Космос» вышел на орбиту больше 10 лет назад — он был запущен 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк. В космическое пространство аппарат доставила ракета «Молния-М». Задачей системы было отслеживать межконтинентальные баллистические ракеты, запущенные с американской территории. По неподтвержденной информации, на запросы с Земли «Космос» перестал отвечать еще в 2012–2014 годах — предположительно в связи с выработкой ресурса.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что старт космического корабля «Прогресс» перенесен с марта на апрель.

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