Уничтожен российский спутник «Космос-2430»

Аппарат «Космос-2430», запущенный Россией в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД).

По данным НОРАД, российский аппарат системы предупреждения о ракетном нападении «Око» был безвозвратно утерян в субботу, 5 января.

«Космос» вышел на орбиту больше 10 лет назад — он был запущен 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк. В космическое пространство аппарат доставила ракета «Молния-М». Задачей системы было отслеживать межконтинентальные баллистические ракеты, запущенные с американской территории. По неподтвержденной информации, на запросы с Земли «Космос» перестал отвечать еще в 2012–2014 годах — предположительно в связи с выработкой ресурса.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что старт космического корабля «Прогресс» перенесен с марта на апрель.