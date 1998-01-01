На заводе в Оренбургской области ликвидирован пожар в цехе горячего цинкования

На заводе промышленного цинкования в Оренбургской области полностью ликвидирован пожар в цехе горячего цинкования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе МЧС.

— На данный момент пожар полностью ликвидирован, — отметили в ведомстве.

Между тем, полной ликвидации пожара пока нет. Пожарные отчитались о том, что справились с открытым горением на объекте. В МЧС ожидают, что полностью пожар будет ликвидирован к утру среды, 10 января. В задачу пожарных на данном этапе также входит не допущение повторного возгорания.

По словам главы Новосергиевского района, на территории которого находится село Покровка, Александра Лыкова, жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет. На состояние здоровья и недомогание местное население не жаловалось.