На заводе в Оренбургской области ликвидирован пожар в цехе горячего цинкования

, 2:43 6

Полная ликвидация пожара ожидается к утру среды, 10 января.

Фото: www.globallookpress.com

На заводе промышленного цинкования в Оренбургской области полностью ликвидирован пожар в цехе горячего цинкования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе МЧС.

— На данный момент пожар полностью ликвидирован, — отметили в ведомстве.

Между тем, полной ликвидации пожара пока нет. Пожарные отчитались о том, что справились с открытым горением на объекте. В МЧС ожидают, что полностью пожар будет ликвидирован к утру среды, 10 января. В задачу пожарных на данном этапе также входит не допущение повторного возгорания.

По словам главы Новосергиевского района, на территории которого находится село Покровка, Александра Лыкова, жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет. На состояние здоровья и недомогание местное население не жаловалось.

Пожар на Оренбургском заводе промышленного цинкования вспыхнул в среду, 9 января, в 15.30 по московскому времени. Огонь быстро распростарнился по всей территории предприятия — семь тысяч квадратных метров. На место происшествия выехала оперативная группа областного управления МЧС, лаборатория для замеров уровня ПДК и вредных веществ в воздухе. Пожару был присвоен второй повышенный номер сложности. В тушении задействовано 77 человек и 31 единица техники.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

2:43
На заводе в Оренбургской области ликвидирован пожар в цехе горячего цинкования
2:33
«Шатдаун» онлайн: сайт посольства США в РФ приостановил работу
1:52
Мировой престиж российской науки хотят повышать в центрах международных обменов
1:31
Британский Центробанк назвал новую мировую резервную валюту
1:15
К 75-летию снятия блокады Ленинграда появились «Ленточки ленинградской победы»
0:49
Развлечение по-дальневосточному: В Приамурье дети катаются с горки из фекалий
0:12
Умер последний председатель Верховного Совета СССР
23:43
В одном из сел Дагестана произошла вспышка кишечной инфекции
23:25
Антарктиде грозит экологическая катастрофа
23:07
Жители Петербурга спустили в канализацию матрас
22:59
Полина Гагарина испугала поклонников бледностью и худобой
22:47
Роскомнадзор объяснил причину блокировки клипа Хаски «Иуда»
22:33
Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии
22:16
ПАСЕ рекомендовала Госдуме сформировать делегацию из «шести полов»
21:58
Автомобиль вылетел на тротуар на севере Петербурга — тяжело пострадала женщина
21:44
Солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева попала в больницу в Дубае
21:31
Посол Японии вызван в МИД РФ после заявлений Токио о Курилах
21:14
Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится с женой
20:58
Елка из батонов поссорила Великий Новгород — видео
20:44
Политолог объяснил опасения Норвегии по поводу возможной войны в Европе

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама