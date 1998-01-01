В украинском Херсоне военные похитили российского футболиста, приехавшего из Крыма. Об инциденте сообщил назначенный Киевом уполномоченный по правам человека в Крыму Исмаил Халиков.

— Парень в 8:00 утра шел в магазин в Херсоне. К нему подошли два человека и спросили, сколько ему лет, откуда он и служил ли в армии. Он ответил, что ему 20 лет, в армии он не служил, и сообщил, что приехал из Крыма. Они взяли его под руки, посадили в машину и закрыли в ней, — рассказал Халиков.

Как выяснилось, похитителями молодого человека стали сотрудники херсонского военкомата. Они принудительно доставили юношу на медицинскую комиссию. Спортсмену удалось связаться с матерью — именно она и сообщила о вопиющем нарушении прав человека.

К службе в украинской армии житель Крыма оказался годен. Правда, комиссию он прошел «на глаз».

— Он реально, по его словам, прошел только стоматолога и окулиста, а все остальное ему поставили автоматом, все печати, — цитирует РИА Новости Исмаила Халикова.

Впрочем, военные Незалежной в принципе не отличаются хорошими манерами — ранее Пятый канал рассказывал о том, как военнослужащие Украины на границе с Крымом разгромили базу отдыха.