Солдаты ВСУ разгромили пансионат на границе с Крымом

Украинские военные разгромили базу отдыха, в которой ВСУ разместили своих служащих на время действия военного положения в стране. Военнослужащие разбили стекла в номерах, вынесли дорогостоящую технику и разбросали мусор по территории пансионата.

Об инциденте рассказал в Facebook Алексей Журавко — экс-депутат Верховной рады. На снимках, опубликованных в прикрепленной к посту ссылке, фигурирует заявление владельца пострадавшего пансионата, который находится на границе с Крымом в городе Геническ. Мужчина подчеркивает, что в настоящее время база закрыта на межсезонный период, и никаких удобств в ней не имеется — отсутствует даже водоотведение и постельное белье. Однако военные уверили его, что никакие неудобства их не смущают.

— Я понимал важность военного положения, открыл шесть номеров, из расчета по три военнослужащих на номер, и отдельно для командира, — пишет владелец базы отдыха. Специально для неожиданных постояльцев мужчина подключил бойлеры, запустил водоотведение и электроподачу.

— Через два дня, прибыв посмотреть, как проживают военнослужащие, я заметил что из двух номеров полулюкс исчезли плазменные телевизоры Samsung, с экранами 50 дюймов, стоимость более 12 000 гривен каждый, купленные только перед этим сезоном. Также исчезли некоторые менее ценные предметы, перечень которых есть в полиции. Были разбиты витражное стекло в холле администрации. На базе и в номерах был беспорядок, пустые бутылки из-под алкоголя, — сообщает хозяин пансионата.

Поселить военных в приграничный пансионат распорядился глава Генической районной госадминистрации Александр Воробьев. Об этом он лично рассказал во время пресс-конференции, передает RT. При этом на мероприятие чиновник зачем-то пришел в военной форме.

— Ко мне поступил вопрос от руководства страны, сколько я могу разместить здесь на месте военных. Я при представителях СМИ отмечу, что я размещу тут столько военных, сколько будет необходимо для защиты нашей с вами территории и всей Украины. А это 40 километров Арабатской стрелки. Все базы отдыха, — заявил Воробьев, подчеркнув, что «не будет слушать слюни и сопли от директоров пансионатов».

В конце ноября три корабля, принадлежащих вооруженным силам Украины, незаконно пересекли границу с РФ, вторгшись на российскую территорию. На просьбы пограничных служб остановиться экипажи судов не реагировали и продолжали сближение с другими кораблями, совершая опасные провокационные маневры. Российская сторона была вынуждена применить силу и задержать украинских военных. Позже президент Украины Петр Порошенко объявил военное положение в своей стране.