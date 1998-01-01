Подрядчик космодрома «Восточный» Антон Новиков арестован за мошенничество

Суд города Благовещенска арестовал Антона Новикова, генерального директора «Лео Телеком». Предпринимателя подозревают в мошенничестве — в 2017 году он, вероятно, присвоил себе 25,86 миллиона рублей, принадлежавших Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). О решении суда сообщает ТАСС.

Из сообщения на сайте Благовещенского городского суда следует, что Новикову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Суд посчитал, что, находясь на свободе, предприниматель может оказать давление на свидетелей либо скрыться из страны. Второе опасение довольно обосновано — Новикова задержали в Шереметьево, когда тот пытался вылететь во Вьетнам без обратного билета. Теперь гендиректору «Лео Телеком» грозит до 10 лет лишения свободы.

Компания «Лео Телеком», которой управляет Новиков, является подрядчиком космодрома «Восточный». Предприятие ЦЭНКИ, деньги которого, вероятно, присвоил предприниматель, занимается эксплуатацией объектов и инфраструктуры на различных космодромах «Роскосмоса», в том числе и на «Восточном».

Ранее Пятый канал рассказывал об экстрадиции бывшего министра финансов Московской области, которого обвиняют в мошенничестве.