Экс-министр Подмосковья выдавал себя во Франции за жертву политического преследования

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, экстрадированный в Россию из Франции 3 января, выдавал себя в Пятой республике за противника российских властей. Якобы дело, заведенное на него на родине, имеет политический заказ, а заочный арест и объявление его в международный розыск имеют политические причины, сообщает ТАСС.
По словам представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, у Кузнецова были большие активы за рубежом и поэтому им использовались
Чиновник смог покинуть Россию, когда дело было приостановлено. Тогда он и скрылся во Франции. Ранее Пятый канал сообщал о том, что Россия провела огромную работу с французским правосудием и в итоге, Кузнецова удалось экстрадировать на родину.