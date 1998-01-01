Экс-министр Подмосковья выдавал себя во Франции за жертву политического преследования

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, экстрадированный в Россию из Франции 3 января, выдавал себя в Пятой республике за противника российских властей. Якобы дело, заведенное на него на родине, имеет политический заказ, а заочный арест и объявление его в международный розыск имеют политические причины, сообщает ТАСС.

По словам представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, у Кузнецова были большие активы за рубежом и поэтому им использовались «значительные финансовые ресурсы, которыми он располагал за границей и которые он смог использовать в целях своей защиты, для того чтобы представить себя политическим противником властей России, жертвой необоснованного политически мотивированного заочного уголовного преследования, очернить российские судебные и правоохранительные органы».

Алексей Кузнецов обвиняется в России в мошеннических действиях и финансовых махинациях. Так, по данным следствия он и его сообщники причастны к хищениям 14 миллиардов рублей из бюджета Московской области. Преступления совершались в 2005–2008 годах.

Чиновник смог покинуть Россию, когда дело было приостановлено. Тогда он и скрылся во Франции. Ранее Пятый канал сообщал о том, что Россия провела огромную работу с французским правосудием и в итоге, Кузнецова удалось экстрадировать на родину.