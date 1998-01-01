Экс-министр Подмосковья выдавал себя во Франции за жертву политического преследования

, 23:05 3

Бывшему высокопоставленному чиновнику Алексею Кузнецову инкриминируются мошенничество, растрата, легализация денежных средств, которые были совершены в 2005–2008 годах.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, экстрадированный в Россию из Франции 3 января, выдавал себя в Пятой республике за противника российских властей. Якобы дело, заведенное на него на родине, имеет политический заказ, а заочный арест и объявление его в международный розыск имеют политические причины, сообщает ТАСС.

По словам представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, у Кузнецова были большие активы за рубежом и поэтому им использовались «значительные финансовые ресурсы, которыми он располагал за границей и которые он смог использовать в целях своей защиты, для того чтобы представить себя политическим противником властей России, жертвой необоснованного политически мотивированного заочного уголовного преследования, очернить российские судебные и правоохранительные органы».

Алексей Кузнецов обвиняется в России в мошеннических действиях и финансовых махинациях. Так, по данным следствия он и его сообщники причастны к хищениям 14 миллиардов рублей из бюджета Московской области. Преступления совершались в 2005–2008 годах.

Чиновник смог покинуть Россию, когда дело было приостановлено. Тогда он и скрылся во Франции. Ранее Пятый канал сообщал о том, что Россия провела огромную работу с французским правосудием и в итоге, Кузнецова удалось экстрадировать на родину.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

23:05
Экс-министр Подмосковья выдавал себя во Франции за жертву политического преследования
22:51
Видео: Агрессивные подростки распылили газ в петербургском метро
22:38
Трогательное видео: Спасателей в Магнитогорске проводили аплодисментами
22:11
Игорь Верник прокомментировал видео проезда по пешеходной зоне в центре Москвы
21:58
Конор Макгрегор во второй раз стал отцом
21:48
Лолита, Николаев и поклонники «замкнули круг» в память о Крисе Кельми
21:31
Как завести автомобиль на морозе — советы специалистов
21:09
Видео: В МЧС рассказали о пожаре в строящемся тоннеле метро Москвы
20:56
«С ним все хотят проститься!» — братья Криса Кельми против тайных похорон
20:32
Упитанный итальянец застрял в российской криокапсуле — фото
20:14
В Петербурге скончался литературовед Борис Аверин
19:58
Егор Крид попал на деньги, сорвав выступления в Абу-Даби
19:41
Испытание китайской версии «матери всех бомб» показали в сети — Видео
19:23
Повысить зарплаты сотрудникам в новом году собирается каждый пятый работодатель
19:23
Площадь пожара в строящемся тоннеле метро Москвы составляет 100 квадратных метров
19:06
Условие для прохождения украинских кораблей в Азовское море озвучили в Крыму
18:49
На востоке Москвы загорелся строящийся участок тоннеля метро
18:34
Лишившемуся дома артисту Бандурину помогают Петросян, Воробей и другие коллеги
18:15
Стали известны гонорары звезд скандальных телешоу Андрея Малахова
17:57
Краснодар накрыла гроза с градом — Видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Видео: Экс-министру Подмосковья Кузнецову предъявлено обвинение

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — Международный день без интернета
31 января — День ювелира в России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама