Кейт Миддлтон в положении? — в сети обсуждают беременность герцогини

, 12:32 156

Британские таблоиды предполагают, что в королевской семье может появиться еще один наследник престола.

Фото: www.globallookpress.com

Британские таблоиды продолжают обсуждать королевскую семью — на этот раз журналисты и интернет-пользователи предполагают, что Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз. Как передает издание Daily Mirror, британцы всерьез считают, что герцогиня Кембриджская и принц Уильям объявят о четвертом ребенке в 2019 году.

Сейчас у пары трое детей — принцы Джордж и Луис, а также принцесса Шарлотта. Так или иначе, список «королевских» детей пополнится весной — Меган Маркл и принц Гарри ожидают первенца.

Британский таблоид отмечает, что, несмотря на ожидания людей, Миддлтон не выглядит беременной и постоянно появляется на публике. На ней не видно скрывающей одежды, также герцогиня не страдает от неудобств, которые сопровождали три прошлых беременности.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Меган Маркл предрекают судьбу принцессы Дианы.

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