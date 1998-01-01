Меган Маркл предрекли судьбу принцессы Дианы

Бывший служащий королевского двора в эфире британского телевидения заявил, что нравы Меган Маркл могут сыграть злую шутку с герцогиней, пишут «Дни.ру».

По словам дворецкого, окружение королевы Елизаветы способно погубить американку, которая еще не привыкла к устоям британской королевской семьи.

— Я считаю, что королевская семья намного сложнее, чем она кажется обывателю. Они сделали жизнь принцессы Дианы адом , — сказал бывший придворный.

Полгода брака с принцем Гарри нелегко дались Меган. Королева несколько раз отчитывала герцогиню за неподобающее поведение на публике. Не щадили Маркл и рядовые рядовые британцы.

Сама американка также не отличается покорным нравом. Ранее Пятый канал рассказывал об очередном бунте Меган Маркл. Супруга принца Гарри заявила о намерении нарушить традицию, начало которой положила принцесса Диана. Герцогиня Сассекская отказалась рожать наследника британского престола в клинике, где появились на свет ее муж и деверь.