Полицейские нашли пропавшего орла с ограды Александровской колонны

Полицейские обнаружили пропавшего с ограды Александровской колонны двуглавого орла на реставрации в мастерской. Об этом ТАСС сообщили в МВД.

В полиции отметили, что декоративный элемент был ранее специально демонтирован для восстановительных работ. Пропажу орла заметили патрульные при обходе Дворцовой площади 9 января. В МВД начали проверку по данному факту.

По задумке создателя Александровской колонны Огюста Монферрана, ограда монумента украшена 136 двуглавыми орлами. Ее восстановили по историческим чертежам 1830-х годов в 2004 году. Сама Александровская колонна была открыта в 1834 году в честь разгрома армии Наполеона.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места пропажи орла в самом сердце Петербурга.