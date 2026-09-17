«Древние летающие корабли»: люди заметили мигающие треугольники в небе

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Объекты зависли в воздухе и не издавали звуков.

Мигающие треугольники на Бали НЛО или нет

Фото: 5-tv.ru

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Metro: люди заметили мигающие треугольники в небе

Жители Индонезии заметили в небе необычные мигающие объекты треугольной формы, которые напоминали НЛО. Однако странное зрелище могло иметь вполне земное объяснение. Об этом сообщило Metro.

Наблюдателей удивил внешний вид объектов. Они выглядели не как привычные звезды или самолеты, а как светящиеся треугольники с меняющимся свечением.

«Один мигал красными, розовыми и сине-зелеными огнями, а другой — тремя зелеными. Третий был совсем слабым. Они не издавали никаких звуков и не двигались», — рассказал свидетель произошедшего.

Из-за необычной формы и поведения огней у некоторых людей возникло предположение о появлении неизвестных летательных аппаратов. Подобные наблюдения часто вызывают вопросы, поскольку по одному только виду объекта в небе бывает сложно определить его настоящую природу.

Уфолог Марк Кристофер Ли отмечает, что необычные визуальные эффекты могут быть связаны с разными причинами. Объекты, которые кажутся чем-то неизвестным, иногда оказываются результатом работы техники, особенностей освещения или восприятия.

Специалист предположил, что «пришельцы» могут быть воздушными змеями, оснащенными светодиодными лампами.

Объекты, как раз, были замечены в разгар сезона запуска воздушных змеев на острове Бали — многовековой традиции, во время которой местные жители просят у индуистских богов хорошего урожая.

«На какие-то несколько секунд моя древняя инопланетная голова подумала, что вернулись древние виманы — летающие корабли описанные в индуистских текстах! Но потом включилась логика, особенно с этими огнями — думаю, ночью тоже не видно нитей», — заключил эксперт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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