Роскошная жизнь сестер оплачена чужими слезами? Новый скандал в семье Кардашьян-Дженнер

Сестры Кардашьян-Дженнер в очередной раз удивляют. За что на Кайли подали в суд домработницы? Правда ли поведение звезды привело к трагедии с ее сотрудником? Сколько миллионов тратит на свою прическу Ким? Из-за чего Кендалл приходится платить за свидания с одним из главных красавчиков Голливуда? И почему родственницы поругались так сильно, что теперь не переносят друг друга на дух? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мамочка изначально делала ставку на то, что она показывает всему миру девочек таких борзых, дерзких, девочек, которые нарушают правила. <…> Все порочное, все такое страстное, все не очень приличное всегда вызывает большой интерес. И на этом построен весь успех семейства Кардашьян», — рассказывает светский журналист Екатерина Рукавичникова.

В Голливуде давно привыкли, что семья Кардашьян регулярно попадает в громкие истории. Телезвезды постоянно выясняют отношения с коллегами и позволяют себе громкие высказывания. Но в этот раз на одну из сестер подали в суд.

Отличилась Кайли. Бывшие домработницы обвинили ее в жестоком обращении и расизме. По их словам, она запрещала им поднимать на себя глаза, улыбаться и пить воду. Заставляла ходить в уборную строго в определенное время и трудиться сверхурочно без доплат. А бывший повар звезды призналась, что изнурительный график спровоцировал у нее выкидыш. Трагедия случилась прямо на рабочем месте.

«Звезды, особенно звезды большой мировой величины, считают, что это счастье — просто работать с ними, дышать с ними одним воздухом, находиться с ними в одном доме», — отмечает журналист Рукавичникова.

«Сами работники допускают этот момент. И это их вина тоже в том числе. Потому что, знаете, всегда же можно сказать: „Я ухожу, не буду работать“. То есть тут обвинять, мне кажется, самих людей, работодателей, в данном случае звезд, не имеет смысла», — подчеркивает певица Ирина Йовович.

Поклонники возмутились. Всем известно: недостатка в финансах Кайли не испытывает. Когда Дженнер был 21 год, она стала самым молодым миллиардером в истории. Девушка купила целую коллекцию люксовых авто, несколько домов и личный самолет с парком аттракционов на борту.

«Если бы у нас с вами конкретно были такие бабки, я думаю, мы бы и не такое устраивали, поверьте», — заявляет стилист Гоша Карцев.

Однако Кайли далеко до старшей сестры, Ким, которая до недавнего момента считалась самой популярной и богатой из всего семейства. Эксперты оценивают ее состояние в два миллиарда долларов — это почти 170 миллиардов рублей. Ким Кардашьян обожает дизайнерские наряды и ювелирные украшения. Однажды знаменитость пришла на бал Института костюма в подлинном голом платье Мэрилин Монро. За аренду на один вечер она заплатила пять миллионов долларов.

«Стилисты сделали невозможное: всеми правдами и неправдами они это платье застегнули и затянули, этого просила сама Ким. Но этого не хватило, и произошел некоторый конфуз. Платье просто разошлось на самом интересном месте», — делится светский журналист Рукавичникова.

Ким тратит огромные деньги на собственную внешность. Каждый поход к косметологу обходится ей в четыре тысячи долларов — в рублях это почти 340 тысяч. А волосами звезды занимается самый дорогой парикмахер США, если не мира. За один визит в салон Криса Эпплтона теледива платит 200 тысяч долларов, что эквивалентно 16,9 миллиона рублей.

«Данный стилист разработал свою технику стрижки, то есть у него своя авторская стрижка. Она называется „Умная стрижка“, которая не требует укладок», — уточняет стилист по волосам Амир Аксарин.

«Это сумасшедшие деньги, но благодаря опять-таки волосам она зарабатывает еще больше. Поэтому мне кажется, что если есть бабки, почему бы не платить?» — говорит стилист Гоша Карцев.

У каждой из знаменитых сестер свои расходы. Пока одни вкладываются в собственную внешность, Кендалл заботится о комфорте своего спутника. Она несколько месяцев встречается с актером Джейкобом Элорди. И, по словам знакомых, уже спустила на свидания с красавчиком круглую сумму.

«Она оплачивает частные джеты, она выкупает отели, чтобы он отдохнул в тихом и спокойном месте. Соответственно, это острова, это какие-то страны, это какие-то шоу и прочее. То есть, по большому счету, Джейкоб купается не только в ее любви, но и в ее деньгах», — рассказывает светский журналист Алена Павлова.

Элорди — парень небедный. Его состояние оценивают в пять миллионов долларов. Но до заработков семьи Кардашьян-Дженнер ему далеко. И он с удовольствием пользуется благами, которые дает девушка. Вот только родные Кендалл переживают, что та слишком сильно балует возлюбленного.

«Он прям ловелас и бабник, он прям считается Казановой. Поэтому они считают, что Кендалл для него очередная девушка, проходящая. А потом, как это бывает, к сожалению, он помашет ей ручкой и скажет: «Спасибо, ты мне помогла, но дальше я пойду сам и один», — отмечает журналист Павлова.

Говорят, новые отношения модели окончательно рассорили сестер, которые в последнее время и так не ладили. В своем реалити-шоу они идеальное семейство, но без камер все давно расходятся в разные стороны. Ким, по слухам, завидует Кендалл и Кайли. Мало того, что они моложе, так теперь еще и стали популярнее ее самой.

«Ким была героиней, просто бомбой, кумиром и самой лучшей женщиной, наверное, на планете Земля. Самой красивой, самой интересной, самой привлекательной. Но когда ее сестры подросли, они забрали, как мне кажется, пальму первенства. Почему? Потому что вместе с этими сестрами выросло и новое поколение», — объясняет Екатерина Рукавичникова.

Раньше в прессе обсуждали любовные похождения Ким. А теперь, когда сестры встречаются с главными секс-символами Голливуда, ее собственная личная жизнь уже никого не интересует. А она, между прочим, закрутила роман с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. Но на всех обложках только Кайли и Кендалл.

По слухам, когда младшая сестра угодила в скандал с домработницами, Ким вместо поддержки злорадствовала. Но на публике, естественно, виду не показала. Кардашьяны должны изображать образцовую семью. Именно за это они получают огромные гонорары.