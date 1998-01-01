Детей-безбилетников могут запретить высаживать из общественного транспорта

, 17:50 Видео 24

Полный запрет на высаживание из общественного транспорта детей-безбилетников обсуждается в Министерстве транспорта России.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Решением не менее актуальной сейчас проблемы занялись в Минтрансе. Там согласны с тем, что необходимо запретить водителям общественного транспорта высаживать безбилетников в мороз. В первую очередь это касается детей. С таким предложением к министерству ранее обратился депутат Госдумы Антон Горелкин. Однако он подчеркивает, что формулировка Минтранса о том, что нельзя выставлять детей на улицу, только если это угрожает их безопасности, неприемлема.

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— Мы считаем, что нужно полностью запретить высаживать детей до 16ти лет из транспорта. Просто запретить, а потом уже работать с родителями, с опекунами, с законными представителями. Но ребенок, если он зашел в автобус, должен в любом случае доехать до остановки, это принципиально. Это просто недопустимо, абсолютно людоедская история, которая невозможна в цивилизованном обществе, — сказал депутат Госдумы Антон Горелкин.

О необходимости такого закона заговорили после целого ряда громких случаев, когда высадка пассажиров в холода заканчивалась трагически.

Один из последних был в декабре в Екатеринбурге: девятилетнюю девочку, которая потеряла проездной, высадили из автобуса в 20-ти градусный мороз. Школьница, у нее к тому же разрядился телефон, добиралась домой два часа. За это время родители сбились с ног в поисках дочери. В Минтрансе заявили, что законопроект уже передан правительству на рассмотрение.

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