«К утру закончили»: врачи в Новосибирске спасли школьника после нескольких инсультов

|
Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 21 0

До этого случая в мире зарегистрировали всего 53 пациента с подобным заболеванием, которое спровоцировало кризисное состояние.

Школьника спасли после нескольких инсультов в Новосибирске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врачи в Новосибирске спасли первоклассника после нескольких инсультов

В Новосибирске успешно прооперировали первоклассника с каверномой — сосудистым образованием размером 7,5 сантиметра. Из-за этой патологии мальчик перенес несколько инсультов. Об успешном лечении сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Это была экстренная операция по жизненным показаниям. К утру мы это оперативное вмешательство закончили, оно прошло без большой кровопотери», — рассказал нейрохирург Шалиндер Аул.

По словам специалиста, до этого случая в мире зарегистрировали всего 53 пациента с подобным заболеванием. У детей такие образования встречаются реже, чем у взрослых. Иногда они протекают бессимптомно, однако могут провоцировать кровоизлияния, эпилептические приступы, а также нарушения речи и координации.

Мать мальчика Анастасия Власова рассказала, что сын периодически жаловался на головные боли. Ребенка обследовали у невролога и сделали ему МРТ. Тогда врачи обнаружили каверному размером около трех сантиметров, но показаний для госпитализации не было. Мальчику назначили дальнейшие обследования.

Однако 12 октября состояние первоклассника резко ухудшилось. Ему стало плохо прямо в школе. С подозрением на кровоизлияние в мозг ребенка экстренно доставили в областную больницу.

После операции состояние мальчика улучшилось. Сейчас он снова активен и готовится к выписке, после чего сможет вернуться к учебе. В течение пяти лет школьник будет находиться под наблюдением врачей. Медики также планируют подготовить научную публикацию об этом редком клиническом случае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четырехлетний мальчик из Великобритании перенес ишемический инсульт после внезапного ухудшения самочувствия за завтраком. По словам матери ребенка, сначала у сына нарушилась речь и обвисла одна сторона лица, но симптомы вскоре исчезли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Зимняя подготовка волос: лунный гороскоп стрижек на ноябрь 2026 для знако...

Последние новости

17:16
Туроператоры не получали данных об изменениях системы «все включено» в Турции
17:04
«Это впервые»: Путин провел экскурсию для лидеров Африки
16:59
Путин: государства должны влиять на работу соцсетей ради безопасности
16:58
Путин: «Илон Маск — гениальный человек»
16:58
Путин рассказал о первых шагах России в создании спутниковой системы «Рассвет»
16:54
Напоролся на ветку: как семя четыре месяца росло в глазу жителя Якутии

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
Молчание свидетелей и лестница смерти: тайна гибели Сергея Соседова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео