«К утру закончили»: врачи в Новосибирске спасли школьника после нескольких инсультов

Врачи в Новосибирске спасли первоклассника после нескольких инсультов

В Новосибирске успешно прооперировали первоклассника с каверномой — сосудистым образованием размером 7,5 сантиметра. Из-за этой патологии мальчик перенес несколько инсультов. Об успешном лечении сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Это была экстренная операция по жизненным показаниям. К утру мы это оперативное вмешательство закончили, оно прошло без большой кровопотери», — рассказал нейрохирург Шалиндер Аул.

По словам специалиста, до этого случая в мире зарегистрировали всего 53 пациента с подобным заболеванием. У детей такие образования встречаются реже, чем у взрослых. Иногда они протекают бессимптомно, однако могут провоцировать кровоизлияния, эпилептические приступы, а также нарушения речи и координации.

Мать мальчика Анастасия Власова рассказала, что сын периодически жаловался на головные боли. Ребенка обследовали у невролога и сделали ему МРТ. Тогда врачи обнаружили каверному размером около трех сантиметров, но показаний для госпитализации не было. Мальчику назначили дальнейшие обследования.

Однако 12 октября состояние первоклассника резко ухудшилось. Ему стало плохо прямо в школе. С подозрением на кровоизлияние в мозг ребенка экстренно доставили в областную больницу.

После операции состояние мальчика улучшилось. Сейчас он снова активен и готовится к выписке, после чего сможет вернуться к учебе. В течение пяти лет школьник будет находиться под наблюдением врачей. Медики также планируют подготовить научную публикацию об этом редком клиническом случае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четырехлетний мальчик из Великобритании перенес ишемический инсульт после внезапного ухудшения самочувствия за завтраком. По словам матери ребенка, сначала у сына нарушилась речь и обвисла одна сторона лица, но симптомы вскоре исчезли.

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