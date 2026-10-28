Квартальная выручка VК выросла до 47 миллиардов рублей

Выручка VK в третьем квартале 2026 года увеличилась на 21% год к году и достигла 47 миллиардов рублей. Показатель EBITDA вырос на 22% — до 6,2 миллиарда рублей. Об этом компания сообщила, представив результаты за третий квартал и девять месяцев 2026 года.

Одним из основных источников роста стала онлайн-реклама. Ее выручка за квартал увеличилась на 18% и составила 28,2 миллиарда рублей. Доходы от рекламы крупного бизнеса выросли на 29% — до 18 миллиардов рублей, а выручка от in-stream видеорекламы увеличилась на 48% и достигла 2,7 миллиарда рублей.

Заметную динамику показала и социальная коммерция. Во втором квартале 2026 года ее выручка выросла на 81% и составила 1,2 миллиарда рублей.

За девять месяцев 2026 года выручка VK увеличилась на 15% год к году, до 128 миллиардов рублей. EBITDA выросла на 30% — до 20,2 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю достигла 16%, увеличившись на два процентных пункта.

Чистый денежный поток от операционной деятельности за этот период составил 17,4 миллиарда рублей. Годом ранее по итогам девяти месяцев показатель был отрицательным.

При этом VK сократила чистый долг на 11% по сравнению с концом 2025 года — до 73,3 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец сентября составило 2,7х против 3,6х на конец прошлого года. Целевой ориентир компании на конец 2026 года остается в диапазоне двух-трех.

Среди других направлений, обеспечивших рост выручки за девять месяцев, компания выделила VK Tech, образовательные сервисы и социальную коммерцию. Выручка VK Tech увеличилась на 35%, до 14,4 миллиарда рублей, образовательных сервисов для детей — на 26%, до 6,8 миллиарда рублей.

Доходы от онлайн-рекламы за девять месяцев выросли на 11%, до 76,8 миллиарда рублей. Выручка от in-stream видеорекламы увеличилась на 44%, до 7,6 миллиарда рублей.

Социальная коммерция принесла VK 2,1 миллиарда рублей — на 65% больше, чем за весь 2025 год. С момента запуска направления совокупная выручка достигла 3,4 миллиарда рублей.

Отдельно компания отметила развитие МАКС. В мессенджере запущены инструменты монетизации, включая сервисы для бизнеса, а также расширяются рекламные возможности. С июля по октябрь 2026 года выручка МАКС превысила 700 миллионов рублей. Дневная аудитория платформы продолжает расти и превышает 90 миллионов пользователей.

В целом средняя дневная аудитория сервисов VK в сентябре увеличилась на 11,8 миллиона пользователей год к году и достигла 90,8 миллиона. Среднее время использования сервисов составило 8,1 миллиарда минут в день — на 62% больше, чем в сентябре 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в VK назвали социальную коммерцию и более глубокий анализ интересов пользователей ключевыми направлениями развития цифровых платформ. Вице-президент компании по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов отметил, что объединение социальных сетей и электронной торговли продолжит привлекать новую аудиторию. По его словам, за прошлый год авторы вертикальных и горизонтальных видео получили более 1,5 миллиарда рублей вознаграждения за продвижение контента.

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