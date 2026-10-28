«Самые богатые люди»: Путин пошутил про «богатую шапку» Силуанова

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Глава Минфина нашел, что ответить на ироничное высказывание президента.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Путин пошутил про богатую шапку Силуанова

Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки на полях саммита «Россия — Африка» пошутил о благосостоянии министров финансов.

На одном из стендов в Гостином Дворе глава государства увидел точную реплику императорской короны, изготовленную предприятием «Смоленские бриллианты». Рядом находился вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. Тогда президент предположил, что головной убор вполне может принадлежать ему.

«Министры финансов во всех странах — самые богатые люди. Вот он выставил, видимо, напоказ свою шапку!» — сыронизировал Путин.

Копия золотого венца украшена драгоценными камнями и символизирует благосостояние страны.

Силуанов в ответ на шутку президента связал внешний вид головного убора с российским климатом.

«У нас зимой холодно», — заметил министр.

Третий саммит «Россия — Африка» проходит в Москве 28–29 октября. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на экономический и гуманитарный форум приглашены около четырех тысяч российских и африканских предпринимателей из различных отраслей.

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