В Германии забастовка служб безопасности «отменила» сотни рейсов

В Германии полностью остановлена работа аэропортов трех крупных городов: Дюссельдорфа, Кёльна и Штутгарта.

Забастовку начали сотрудники служб безопасности. Отменены более 500 рейсов, в том числе и международных. Сто тысяч пассажиров вынуждены добираться к месту назначения наземным транспортом.

Бастующие требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы. Акция, объявленная профсоюзом пока предупредительная, и продлится сутки. Однако бастующие уже заявили — если руководство авиапредприятий не пойдет на уступки работа воздушных гаваней будет блокирована и дальше.

О своем желании присоединиться к протестам уже объявили сотрудники всех аэропортов страны.