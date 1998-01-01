В Германии забастовка служб безопасности «отменила» сотни рейсов

В Германии полностью остановлена работа аэропортов трех крупных городов: Дюссельдорфа, Кёльна и Штутгарта.
Забастовку начали сотрудники служб безопасности. Отменены более 500 рейсов, в том числе и международных. Сто тысяч пассажиров вынуждены добираться к месту назначения наземным транспортом.
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Бастующие требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы. Акция, объявленная профсоюзом пока предупредительная, и продлится сутки. Однако бастующие уже заявили — если руководство авиапредприятий не пойдет на уступки работа воздушных гаваней будет блокирована и дальше.
О своем желании присоединиться к протестам уже объявили сотрудники всех аэропортов страны.