Шестую субботу подряд во Франции проходят протесты «желтых жилетов», которые сопровождаются беспорядками. Однако, с приближением католического Рождества количество манифестантов неуклонно сокращается.

В субботу, 22 декабря на улицы Парижа вышли не более 800 демонстрантов, но власти города заблаговременно позаботились о безопасности и выделили для этого 1230 полицейских.

Несмотря на такое ничтожно малое число манифестантов по сравнению с предыдущими многотысячными акциями протеста, не обошлось без стычек. Так, один из демонстрантов облил группу полицейских из огнетушителя, за что был избит дубинкой.

Другие опрокинули полицейскую машину на бок.

PARIS #22decembre - Tensions en cours. Un groupe retourne une voiture de la mairie de Paris. #GiletsJaunes pic.twitter.com/6hIbcGwVcb — Clément Lanot (@ClementLanot) 22 декабря 2018 г.

На Елисейских полях «желтые жилеты» уронили на дорогу полицейский мотоцикл и попытались его сломать.

🔴 Une moto de police renversée par des manifestants gilets jaunes, suivez notre direct vidéo ➡️ https://t.co/rhysTAxece pic.twitter.com/8cAeBUjwUA — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) 22 декабря 2018 г.

Стражи порядка всячески пытались пресечь действия агрессивно настроенных демонстрантов, в частности, применяли водометы и слезоточивый газ.

Акции протеста прошли также в Марселе, Тулузе, Бордо и других французских городах. Там порядок охраняли 4100 сотрудников правоохранительных органов.

Вполне возможно, что президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось спустить на тормозах такое масштабное протестное движение. Выступив с специальным обращением к населению Пятой республики, он пообещал весной прибавку к зарплатам.

Но жители страны, вероятно, сейчас более озадачены предрождественскими хлопотами, чем выступлениями с лозунгами «Долой, Макрон!» на улицах.

Ранее Пятый канал рассказывал, из-за протестов «желтых жилетов» французские полицейские близки к забастовке — они вынуждены работать сверхурочно, но при этом не получают компенсации или дополнительных выходных.