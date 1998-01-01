Во Франции идет шестой акт пьесы «Желтые жилеты» — видео

, 20:59 108

Участники «действа» еще распевают «Марсельезу», но их число на улицах городов неуклонно сокращается.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @sotiridi

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 38

Шестую субботу подряд во Франции проходят протесты «желтых жилетов», которые сопровождаются беспорядками. Однако, с приближением католического Рождества количество манифестантов неуклонно сокращается.

В субботу, 22 декабря на улицы Парижа вышли не более 800 демонстрантов, но власти города заблаговременно позаботились о безопасности и выделили для этого 1230 полицейских.

Несмотря на такое ничтожно малое число манифестантов по сравнению с предыдущими многотысячными акциями протеста, не обошлось без стычек. Так, один из демонстрантов облил группу полицейских из огнетушителя, за что был избит дубинкой.

Другие опрокинули полицейскую машину на бок.

На Елисейских полях «желтые жилеты» уронили на дорогу полицейский мотоцикл и попытались его сломать.

Стражи порядка всячески пытались пресечь действия агрессивно настроенных демонстрантов, в частности, применяли водометы и слезоточивый газ.

Акции протеста прошли также в Марселе, Тулузе, Бордо и других французских городах. Там порядок охраняли 4100 сотрудников правоохранительных органов.

Вполне возможно, что президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось спустить на тормозах такое масштабное протестное движение. Выступив с специальным обращением к населению Пятой республики, он пообещал весной прибавку к зарплатам.

Но жители страны, вероятно, сейчас более озадачены предрождественскими хлопотами, чем выступлениями с лозунгами «Долой, Макрон!» на улицах.

Ранее Пятый канал рассказывал, из-за протестов «желтых жилетов» французские полицейские близки к забастовке — они вынуждены работать сверхурочно, но при этом не получают компенсации или дополнительных выходных.

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 38
21 дек
Романтика революции по-французски: «желтые жилеты» вальсируют под Эдит Пиаф
17 дек
Французские полицейские близки к забастовке
17 дек
Премьер-министр Франции озвучил ущерб от акции «желтых жилетов»
16 дек
У Франции нет доказательств причастности России к протестам «желтых жилетов»
16 дек
Крушение Европы — кто стоит за массовыми акциями «желтых жилетов»
15 дек
Пятая волна протестов «желтых жилетов» во Франции — 66 тысяч манифестантов
15 дек
Во Франции в ходе протестов «желтых жилетов» ранена корреспондент RT
15 дек
Видео: активистки Fеmеn оголили грудь на акции «желтых жилетов» в Париже
15 дек
Полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов» в Париже
12 дек
ТОП-8 необычных акций протеста в мире

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

23:45
Карелия стала еще ближе: Курортное направление шагнуло на новый уровень
23:26
Спецпредставитель США по борьбе с ИГ* подал в отставку из-за спора с Трампом
22:51
Представитель «Уралкалия» назвал предварительную причину пожара в шахте Соликамска
22:39
Определились победители Всероссийской спортивной акции «Уличный красава»
22:20
«Сделала, да как!»: Тарасова о победном четверном лутце Щербаковой
21:57
«Убивали своими руками»: Анита Цой винит себя в тяжелой болезни матери
21:31
«Wi-Fi есть и с животными можно!» — первые впечатления пассажиров «Ласточки»
20:59
Во Франции идет шестой акт пьесы «Желтые жилеты» — видео
20:33
Актриса сериала «Две судьбы-2» госпитализирована с серьезным переломом в Москве
20:14
Под адовым каблуком — Мамаев принял 30 условий жены для сохранения семьи
20:00
Министр просвещения возвращает в школы наставничество
19:34
Видео: Хабиб Нурмагомедов раздал автографы юным дзюдоистам
19:17
Как правильно загадать желание: психолог о ключевых секретах их исполнения
19:10
День зимнего солнцестояния: под песни друидов пять тысяч человек встретили утро в Стоунхендже
18:47
Эксклюзивные кадры работы горноспателей у горящей шахты в Соликамске
18:20
Крымский аэропорт «Бельбек» принял первые истребители после реконструкции
18:00
Прямая трансляция забега тысячи Дедов Морозов в центре Петербурга
17:57
МЧС усиливает группировку по спасению рабочих в шахте Соликамска
17:40
Вслед за Собчак ее супруг Виторган тоже снял обручальное кольцо
17:25
Бывшая девушка хоккеиста Овечкина объявлена в розыск

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

17 декабря

Захарова призвала оценить фейки BBC о «российском следе» во Франции

16 декабря

В BBC объяснили, почему их журналистка искала «российский след» в протестах во Франции

16 декабря

«Я работаю в «Вестнике ГРУ»: оскандалившаяся журналистка BBC шутила о своей работе

16 декабря

«Редакция требует крови»: МИД РФ обратится в ОБСЕ в связи с подготовкой BBC заведомо ложного материала

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама