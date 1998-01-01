Полунагая Собчак сымитировала крестное знамение перед православными книгами

, 15:27 Фото 399

Скандальная телеведущая сделала фото в бане.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак продолжает эпатировать публику — на этот раз она затронула религиозную тему. Телеведущая разместила в Instagram свое фото с полотенцем на голове и в банном халате, при этом одно плечо и часть спины оголены.

Она сидит перед полками с книгами по православию, и создается впечатление, как будто она крестится правой рукой.

— Православное фото теперь хоть одно есть в моей ленте, — подписала она снимок.

Судя по хэштегам, которые девушка поставила под фото, она находилась в бане.

Instagram @xenia_sobchak

Как ранее сообщал Пятый канал, теледива проводила новогодние каникулы на Мальдивах и назвала официанта в одном из местных ресторанов «чернокожим рабом».

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