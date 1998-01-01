«Черное крыло» МС-21 потребует корректировки стратегии «Ростеха» — авиаэксперт

, 15:39 44

Санкционное давление позволит российской корпорации продемонстрировать на практике заявленные ранее технические возможности концерна.

Фото: globallookpress.com

Эксперт в авиационной отрасли Дмитрий Адамидов рассказал «Экономике сегодня», в каком случае производители нового гражданского самолета МС-21 лишат Запад возможности шантажировать себя композитными материалами.

По его словам, санкционное давление США и Японии позволит госкорпорации «Ростех» на деле продемонстрировать широту технических возможностей и создавать ключевой элемент нового лайнера — «черное крыло» — без западных материалов.

Адамидов отметил, что производство самолета в современных условиях крайне усложняется без международной кооперации. «Ростеху» предстоит найти выход из сложившейся ситуации и подключить других международных партнеров или самостоятельно начать производить необходимые композиты.

— Решение возникшей проблемы как раз покажет жизнеспособность модели, созданной в нашей стране в сфере гражданского самолетостроения, — пояснил эксперт.

«Черное крыло» — инновационное решение нового гражданского самолета МС-21. Оно изготавливается из композитов, что повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона.

Ранее в «Ростехе» заявили, что у корпорации есть другие зарубежные поставщики современных материалов и собственные разработки. В правительстве заверили, что проекту МС-21 санкции не помешают.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

16:25
Жители Магнитогорска предлагают мэру переехать в разрушенный взрывом дом
16:14
Зачем Волочкова завалила сеть своими голыми снимками — мнение специалиста
15:56
«Лопаты Беглова» выставили на продажу в интернете
15:45
Жители Забайкальского края мерзнут в домах без отопления
15:39
«Черное крыло» МС-21 потребует корректировки стратегии «Ростеха» — авиаэксперт
15:27
Полунагая Собчак сымитировала крестное знамение перед православными книгами
15:15
Томос доставлен на Украину из Стамбула, где его подписали задним числом
14:58
Сирийский автопром: В арабской республике налаживают производство машин
14:51
49-летняя Джей Ло похвасталась фигурой юного олимпийца — фото
14:35
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин о главной задаче корпорации
14:30
Житель Казани на БТР едва не передавил лыжников в парке
14:15
В Госдуму внесен законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии
14:03
С начала 2019 года в России увеличилась надбавка к пенсии по возрасту
13:55
Инсулиновый набор включен в государственный льготный перечень
13:39
Многокилометровая пробка образовалась в Москве из-за затопления тоннеля в Тушино
13:25
Всему виной алкоголь: Фельдшер из Омской области обвинила в изнасиловании коллег
13:15
«Парламентарий от рая» — Шнуров ответил Милонову колким стихотворением
13:10
Настоящий цирк: Артистов шапито задержали прямо во время представления
12:58
Музыка без трэша: Дима Билан пояснил свои слова о цензуре на эстраде
12:41
Уголовное дело возбуждено после серьезного пожара на Оренбургском заводе

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Кабмин: Санкции не помешают проекту МС-21

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама