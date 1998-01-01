Эксперт в авиационной отрасли Дмитрий Адамидов рассказал «Экономике сегодня», в каком случае производители нового гражданского самолета МС-21 лишат Запад возможности шантажировать себя композитными материалами.

По его словам, санкционное давление США и Японии позволит госкорпорации «Ростех» на деле продемонстрировать широту технических возможностей и создавать ключевой элемент нового лайнера — «черное крыло» — без западных материалов.

Адамидов отметил, что производство самолета в современных условиях крайне усложняется без международной кооперации. «Ростеху» предстоит найти выход из сложившейся ситуации и подключить других международных партнеров или самостоятельно начать производить необходимые композиты.

— Решение возникшей проблемы как раз покажет жизнеспособность модели, созданной в нашей стране в сфере гражданского самолетостроения , — пояснил эксперт.

«Черное крыло» — инновационное решение нового гражданского самолета МС-21. Оно изготавливается из композитов, что повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона.

Ранее в «Ростехе» заявили, что у корпорации есть другие зарубежные поставщики современных материалов и собственные разработки. В правительстве заверили, что проекту МС-21 санкции не помешают.