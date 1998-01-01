Лукашенко высказался об объединении с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что речи об объединении республики с Россией не идет.

— Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет — об объединении, — цитирует RT Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, слишком много в настоящее время «идет разговоров об объединении двух государств». Кроме того, отметил он, после создания новой церковной структуры на Украине, некоторые экстраполируют эту ситуацию на Белоруссию.

— Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе, — заявил он.

Он уточнил, что две страны подписали соглашение о создании Союзного государства и развивали свои отношения, строго придерживаясь этого документа. По его словам, союз Москвы и Минска может существовать исключительно на равноправной основе.

Лукашенко отметил, что в отношениях двух государств почти все проблемы в «более или менее» приемлемом варианте решены. Остаются лишь небольшие вопросы по поводу поставок пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции на российский рынок. Однако они не носят критического характера, заключил белорусский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы «воссоединения» Москвы и Минска, и заявил, что речи о присоединении республики не идет.

Как ранее сообщал Пятый канал, в последнюю неделю 2018 года Путин и Лукашенко дважды провели переговоры «по спорным вопросам».