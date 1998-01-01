В Кремле прокомментировали планы «воссоединения» с Белоруссией

, 17:25 Интервью 51

В российской столице прошли переговоры президентов России и Белоруссии.

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал переговоры лидеров России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко, и заявил, что речь о присоединении республики не идет.

Переговоры глав государств, в первую очередь, касаются движения Москвы и Минска «друг к другу», сказал Песков.

— В целом интеграционные процессы, вы знаете, они, скажем так, разноскоростные, интеграционные процессы имеют место на пространстве бывшего Советского Союза. С одной стороны, более широкая интеграция в рамках СНГ, вы знаете ЕврАзЭс (Евразийское экономическое сообщество — прим.ред.) — углубленная уже интеграция и отдельно вот идет интеграция по линии Союзного Государства Россия — Белоруссия, — приводит «Экономика сегодня» высказывания Пескова.

Он подчеркнул, что «это не может вызывать какие-то озабоченности, потому что это, собственно, в интересах всех».

Представитель Кремля отметил, что главной темой переговоров лидеров в субботу, 29 декабря, в Кремле стала ситуация вокруг налогового маневра и компенсаций, которые хочет получить Лукашенко.

Песков не стал говорить о том, что переговоры прошли «успешно». Для решения такого щепетильного вопроса сторонам потребуется много времени, подчеркнул он. При этом Песков надеется на то, что Россия и Белоруссия придут к компромиссу.

— Вряд ли стоит ожидать прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция. Кроме того, есть вопросы, которые менее масштабны, но не менее важны, — добавил Песков.

Ранее Пятый канал сообщал, что Путин и Лукашенко второй раз за неделю проведут переговоры.

Союзное государство России и Белоруссии (СГРБ) существует с апреля 1999 года — именно тогда Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали соответствующие договоры. СГРБ не стало государством в полном смысле — обе страны сохранили суверенитет. Сейчас Союзное государство рассматривается как база для интеграции экономики, культуры и таможенной системы РФ и РБ.

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