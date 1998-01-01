Это вам не Россия: Французское правосудие для русского художника Павленского

, 22:58 Репортаж 93

Российского художника-акциониста Петра Павленского признали виновным в поджоге банка на площади Бастилии.

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин, Пятый канал

В Париже начался суд над скандальным художником Петром Павленским. За поджог отделения Банка Франции осенью 2017 года. Соучастницей проходит жена. История яркая, ведь пожар пара устроила едва попросив во Франции политическое убежище. А во-вторых, и это уже ирония судьбы — там художнику грозит наказание в три раза более суровое, чем здесь за похожую выходку с поджогом здания ФСБ на Лубянке.

Благие намерения русского художника, находящегося под подпиской о невыезде и судебным контролем Французской Республики, на первом заседании по существу былого фурора не произвели. Никаких тебе Femen с зашитыми ртами и ликующей толпы. Даже сожительница, она же проходящая по делу соучастница Павленского — Оксана, больше не в стройных рядах фанатов отечественного акциониста.

Не прошло и получаса как из закрытого для телекамер зала заседания выбежала судебный переводчик Павленского. Лингвист призналась — за 20 лет такого клиента в ее практике еще не было.

— Петр начал орать на всех за то, что судья просил меня не переводить. Работать на таких условиях я не собираюсь, — говорит переводчик.

Но сенсацией очередной перфоманс не стал. В поисках нового переводчика Павленского отпустили на перерыв. Судья продолжила рассматривать другие дела. Стереть грань между искусством и действительностью на этот раз не получилось.

Сценой для последнего самого крупного перфоманса Павленского стал вот этот фасад Банка на площади Бастилии. Подобно французским революционерам он разжег здесь пожар по задумке мировой революции. Так акционист хотел превратиться в объект своего художественного произведения, а стал объектом уголовного преследования.

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Повторы в искусстве, как и рецидивы в правосудии — не комильфо. Ведь пару лет до этого Павленский уже поджигал здание ФСБ на Лубянке. За что сам себя провозгласил оппозиционером. Но если в родной России акционист отделался штрафом и арестом в полгода, то на чужбине во Франции художника обидеть за такие арт-выходки собираются серьезнее — четыре года тюрьмы для него и три — для гражданской супруги.

— Франция оказалась щедрой, наверное, слишком щедрой к этому так называемому художнику, лично для меня в его действиях нет ничего художественного. За любые преступления надо отвечать, — считает политолог Тьерри Мариани.

Впрочем, на свободу Павленский — по своим же заявлениям — никогда особо не спешил. Дескать, и в тюрьме можно быть свободным. Правда, после откровений соучастницы и гражданской жены за французской решеткой Петру пришлось куда тяжелее привычной для него Бутырки.

Зато у себя дома художник добровольно и с регулярным постоянством находил перфомансы на свои самые разные части тела — то рот себе публично зашивал, то ухо отрезал, даже гениталии к брусчатке однажды прибил. В России он называл это художественным протестом. Во Франции этому решили просто поставить диагноз.

И чем бы не закончился этот затянувшийся почти на два года судебный процесс, Павленский, по мнению экспертов, все же очень сильно рискует — не только свободой, но и политическим убежищем, которое он получил от Франции, куда сбежал после обвинения в изнасиловании. И, возможно, сейчас ему было бы уместней повременить с очередным арт-демаршем.

Как на самом деле поступит Павленский после суда, покажет время, и, видимо, уже в ближайшем будущем. Французский суд, приговорил художника к трем годам, два из которых условно. Однако Павленский успел провести в тюрьме 11 месяцев и потому любитель нетрадиционных перфомансов остался на свободе.

Ранее Пятый канал сообщал, радикальный российский художник-акционист Петр Павленский посвятил судебный процесс по делу о поджоге Банка маркизу де Саду. 

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