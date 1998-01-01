Бизнес на здоровье: Что за лекарства продают в интернете

Госдума в первом чтении одобрила целую систему наказаний за торговлю в интернете фальшивыми лекарствами. Там и штрафы, и уголовная ответственность. Уже выявлено около 700 сайтов-нарушителей. И некоторые зачастую торгуют и просрочкой, и подделкой, но со скидками.

Это не просто квартира челябинской пенсионерки, а настоящее «БАДье царство». Порошки, таблетки, пилюли здесь прописались давно, вместе с разными хворями владелицы. Кошка нюхает все это с подозрением, но хозяйка-то продвинутая — покупает снадобья только через интернет. А засевшие во всемирной паутине «чародеи маркетинга» уверенно впаривают доверчивой клиентке все новые чудо-примочки и припарки.

— Говорят: нужны дополнительные вложения, чтобы организм среагировал, — рассказывает пенсионерка Людмила Кузнецова.

При этом Людмила Петровна только от нас с удивлением узнает, что интернет-продажа лекарств и биодобавок — даже «настоящих», легально изготовленных — запрещена. Вы можете только сделать предзаказ на сайте, но потом необходимо оплатить и забрать свои таблетки только в аптеке, по конкретному адресу.

А к ней — курьеры с таблетками «косяками». Вот как раз ждет очередного. Мы оставляем в этой квартире телезасаду, а сами отправляемся в соседний отдел полиции, где еще одна пенсионерка рассказывает куда более страшную историю — вместо также купленного в интернете лекарства подсунули опасную подделку! За бешеные деньги!

— Пообещали, что заберут у меня, но я должна приобрести «Антипаразитон», заплатив 62 тысячи 500 рублей, — рассказывает пенсионерка Светлана Петрова.

И таких историй по всей стране — масса! Масштаб торговли «лекарственным фальсификатом» лучше всего иллюстрируют эти цифры — только за прошлый год в сети обнаружено более 700 страниц с предложениями некачественных либо незарегистрированных в России препаратов, более сотни ресурсов заблокировано. Поэтому Госдума решила усилить «уголовное давление» на тех, кто хочет заработать столь опасным для чужого здоровья способом. Максимальный срок за торговлю фармацевтическим контрафактом через интернет — 12 лет, самый крупный штраф — пять миллионов рублей.

— Очень активное распространение фальсифицированных лекарств осуществляется через интернет. Самое главное — сделать невыгодной эту деятельность по ухудшению здоровья граждан, — считает депутат Госдумы РФ Ирина Яровая.

А вот, кстати, ухудшать здоровье челябинской пенсионерки пришел очередной курьер. Сумма заказа — внимание! — 30 тысяч рублей.

А вот если взять и сдать этого курьера в полицию. И правда посадят? Опрошенные нами юристы сильно сомневаются: та самая статья, в которую и внесла поправки Госдума, в наших судах рассматривается крайне редко.

— Есть статья 234 «Незаконный оборот сильнодействующих средств». Очень похожа. Вот, изымают партию, проводят экспертизу, она показывает наличие сильнодействующих средств, как правило, везде. Зачем по 238-й, если есть 234-я? — объясняет юрист Артур Морозов.

Представители легального фарм-бизнеса с новой инициативой депутатов согласны: фальсификаторов давно пора прижать к ногтю. Но ведь и закон о разрешении законной «онлайн торговли лекарствами» уже давно лежит в той же Госдуме без движения. А ведь его принятие могло бы вывести из «нелегального сектора», не платящего налоги, огромные суммы. Вот Роспотребназдор отчитался: только за прошлый год изъяли больше тонны таблеток фальшивых БАДов.

— Нелегальный рынок сложно посчитать, но по запросам в поисковых системах он оценивается экспертами от 35 до 37 миллиардов рублей. Это огромный объем, который идет в нелегальном поле. Такое ужесточение должно привести не только к ужесточению как к таковому, но и к легализации сбыта уже существующих каналов, — говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Ну а, ростовчанин Виктор, тем временем, снова мониторит в интернете рынок лекарств для своих больных суставов. Признается, в прошлый раз нарвался на подделку.

— После временного улучшения наступает «откат назад» по здоровью, при такой эффективности они таких денег не стоят, лучше лечиться препаратами, которые в обычных аптеках доступны, — считает Виктор Пушкин.

Уж если и в этот раз обманут, то больше в бесовский интернет — ни ногой. И это самый удивительный парадокс: чем больше в сети подделок, тем больше доверия к реальным аптекам. Даже порой с нереальными ценами.

Ранее Пятый канал сообщал, что с 2019 года в России подорожают лекарственные препараты. В цену медицинских препаратов теперь аптекам приходится закладывать затраты на маркировку лекарств.